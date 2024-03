Alonso conteste sa pénalité : "C'est ce que tout pilote aurait fait"

Pénalisé par les commissaires du Grand Prix d'Australie, Fernando Alonso n'est pas d'accord avec cette sanction. Si l'écurie Aston Martin n'a pas l'intention de faire appel, son pilote estime n'avoir rien fait de mal, alors qu'il a choisi d'aborder plus lentement le virage 6 dans l'avant-dernier tour de course à Melbourne. Une manœuvre destinée à s'offrir ensuite une meilleure sortie de virage alors qu'il défendait sa sixième place devant George Russell. Sauf que le Britannique a été surpris et est sorti de la piste, avant d'en être quitte pour une étonnante cabriole.

Dans leur rapport, les commissaires ont justifié la pénalité faisant glisser Fernando Alonso du sixième au huitième rang final par le fait qu'il a "piloté d'une manière qui était au moins potentiellement dangereuse compte tenu de la nature à très haute vitesse de cet endroit du circuit". Lors de l'audience, mais également devant les micros, le double Champion du monde assume pleinement sa manière de faire et ne partage pas du tout le point de vue de la FIA.

"Dans les derniers tours, George m'a rapidement rattrapé", explique-t-il. "Je savais qu'il arrivait, puis il était dans la zone DRS pendant cinq ou six tours, donc j'ai enchaîné des tours de qualifications pour rester devant. Je voulais exploiter au maximum ma vitesse à la sortie du virage 6 pour défendre face à lui. C'est ce que tout pilote aurait fait, et je n'ai pas le sentiment que c'était dangereux. C'est décevant de prendre une pénalité des commissaires pour ce qui est de la lutte âpre mais équitable en piste. Je suis néanmoins heureux que George aille bien. Ce n'était pas génial de voir sa voiture en plein milieu de la piste."

"Ce n'était pas le meilleur des week-ends pour nous en ce qui concerne le rythme, mais notre course a été bien exécutée : une bonne stratégie, des arrêts au stand incroyables, une formidable fiabilité. Nous avons probablement marqué plus de points aujourd'hui que ce que notre rythme méritait, et on prend."

Un peu plus tard, Fernando Alonso en a remis une couche, cette fois-ci en prenant la parole sur ses réseaux sociaux.

"Je suis un peu surpris par une pénalité en fin de course concernant la manière dont on devrait aborder les virages et dont on devrait piloter ces voitures", a-t-il écrit. "À aucun moment on ne veut faire quelque chose de mal à ces vitesses-là. Je crois que s'il n'y avait pas de bac à gravier dans ce virage, sur aucun autre circuit du monde il n'y aurait eu d'enquête. En F1, avec plus de 20 ans d'expérience et des duels mémorables comme Imola 2005-2006 ou le Brésil 2023, changer de trajectoire et sacrifier la vitesse en entrée pour avoir une meilleure sortie fait partie de l'art de la course. On ne pilote jamais à 100% sur tous les tours et dans chaque virage ; on économise le carburant, les pneus, les freins. Donc être tenu responsable de ne pas avoir fait la même chose à chaque tour est un peu surprenant."

La pénalité prive finalement Aston Martin de la quatrième place du championnat constructeurs, puisque Mercedes compte finalement une longueur d'avance après la mise à jour des différents classements.

"La course de Fernando a profité de la voiture de sécurité virtuelle", note Mike Krack, directeur de l'écurie. "C'est une surprise de le voir être rétrogradé à la huitième place après la pénalité, mais nous devons accepter la décision. Ça ne nous privera pas d'une journée positive. Les décisions prises sur le muret des stands ont été parfaites et, sur le plan opérationnel, toute l'équipe a été parfaite."