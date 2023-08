Alonso : "Personne ne nous a guidés" chez McLaren en 2007

En 2007, Lewis Hamilton et Fernando Alonso avaient longtemps mené le classement général de Formule 1 avant de se faire damer le pion par le pilote Ferrari Kimi Räikkönen pour un petit point au tout dernier Grand Prix. Alonso avait rejoint McLaren en provenance de Renault, fort de son statut de double Champion du monde en titre, désormais associé au fameux rookie Hamilton.

Le jeune Anglais était monté sur le podium pour les neuf premiers Grands Prix de sa carrière, une série absolument inédite, et la rivalité avec son coéquipier n'avait fait que prendre de l'ampleur lors d'une saison compliquée pour la légendaire écurie britannique, ensuite déclarée coupable d'espionnage sur la Scuderia. Avec le recul, Alonso estime que l'équipe McLaren, gérée par Ron Dennis et Martin Whitmarsh à l'époque, n'a pas maîtrisé la situation.

"Lewis est arrivé en Formule 1 comme un tsunami, avec tout son talent, toutes ses aptitudes et des résultats immédiats", a commenté l'Espagnol pour Sky Sports F1. "C'était intense, et c'était aussi compliqué pour tout le monde. Avec le recul, et je pense que Lewis sera d'accord, il n'y avait pas de problèmes entre nous, nous nous battions de manière très dure mais fair-play."

"Franchement, et il est probablement d'accord, l'équipe n'a pas géré la situation. Je ne veux pas rejeter la faute sur Ron [Dennis], ni sur quiconque en particulier, mais en tant qu'équipe et que management, nous étions trop jeunes, nous étions trop ambitieux, et d'une certaine manière, personne ne nous a guidés."

Alonso a ajouté par la suite : "Comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, je ne pense pas que nous ayons été très bien gérés cette année-là. Nous avions un package très compétitif, mais nous sommes parvenus à perdre contre les Ferrari. Elles étaient rapides, oui, mais pas autant que nous à mon avis. Mais j'ai quand même de bons souvenirs de cette année-là."

S'il avait un contrat de trois ans avec McLaren, Alonso avait quitté l'écurie dès la fin de la saison 2007, Hamilton en prenant alors le leadership. L'actuel pilote Mercedes se rappelle comme non seulement son coéquipier mais aussi les bolides rouges lui ont donné du fil à retordre pour sa première saison dans l'élite.

"La bataille que nous avons eue à l'époque quand nous étions tous deux plus jeunes était dure face aux Ferrari, qui étaient très compétitives à l'époque. Cela reste similaire [à la bataille pour le titre en 2021]. Je n'en considère pas une plus dure que l'autre. Elles ont toutes été dures à leur manière", a estimé Hamilton.