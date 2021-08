Alonso : J'ai appris à Hamilton la trajectoire idéale

Équipé de pneus mediums frais lui permettant de reprendre jusqu'à trois secondes par tour aux leaders, Lewis Hamilton avait toutes les cartes en main pour remporter le Grand Prix de Hongrie en dépit de sa cinquième position sur la piste. Revenu sur les talons de Fernando Alonso au 55e des 70 tours au programme, le pilote Mercedes n'est pourtant parvenu à trouver l'ouverture qu'au 65e passage, laissant seulement Esteban Ocon et Sebastian Vettel se disputer la victoire.

Pendant dix tours, les anciens coéquipiers McLaren se sont battus roue contre roue, allant même au contact. Malgré l'écart de performance entre les deux monoplaces, Alonso a tenu bon jusqu'à ce qu'un blocage de roue au premier virage permette au septuple Champion du monde de passer devant.

Arrivé en cinquième position (qui se transformera en quatrième place si la disqualification de Sebastian Vettel est maintenue), Alonso a affirmé que les 10 tours que Hamilton a passé dans son sillage avaient permis au pilote Mercedes d'adapter son pilotage pour ensuite dépasser plus facilement Carlos Sainz quelques instants plus tard.

"Je pensais honnêtement que je ne pourrais pas le retenir plus d'un ou deux tours", a révélé l'Espagnol au sujet de sa lutte avec Hamilton. "Mais dans les deux derniers virages, il semblait avoir un peu de mal à me suivre. C'était suffisant pour creuser l'écart dans la ligne droite et défendre. Après les 10 tours passés derrière moi, je pense qu'il a appris quelques trajectoires différentes dans les trois derniers virages. Il a été en mesure de dépasser Carlos en un seul tour en mettant en pratique l'une de ces nouvelles trajectoires."

Alonso a également précisé que son stand ne lui avait pas demandé de défendre coûte que coûte sa position face à Hamilton, néanmoins quelques coups d'œil vers les écrans géants du circuit lui avaient fait comprendre l'importance de son rôle dans la lutte pour la victoire. "L'équipe ne m'a rien dit", a-t-il ajouté. "[Mais] je savais que chaque tour où je pouvais garder [Hamilton] derrière moi, c'était de l'or en barre pour Esteban."

La veille de la course, le double Champion du monde avait tenu des paroles prophétiques en prédisant un accident dans le premier virage. Sorti indemne de ce fameux carambolage, Alonso a admis qu'il avait simplement eu "de la chance" en évitant les monoplaces en perdition de Lance Stroll, Charles Leclerc et Daniel Ricciardo. Le reste de la course de l'Espagnol ne fut pas laissée au hasard cependant, et longtemps l'Asturien a été convaincu de pouvoir jouer la gagne.

"J'ai eu de la chance en ne finissant pas ma course dès le premier virage, ce qui n'a pas été le cas pour d'autres. Nous prenons volontiers ce top 5, c'est mon meilleur résultat de l'année. Ce n'était pas offert sur un plateau parce que j'ai dû me battre à chaque tour pour chaque position. Je suis fier de ma course, et le titre de 'Pilote du Jour' le montre certainement."

"J'avais le rythme pour gagner la course probablement. [Après avoir comblé l'écart avec Sainz], j'étais vraiment sûr de finir sur le podium. Je bouclais les tours les plus rapides, je pensais que j'allais les dépasser et gagner la course. C'était mon état d'esprit à ce moment-là. Puis j'ai commencé à réaliser que la victoire n'était pas possible, surtout parce que la vitesse en ligne droite manquait. Puis je me suis dit que si j'étais juste derrière Carlos avec le DRS, je pourrais me protéger de Hamilton et finir quatrième."