Alonso profite du "cadeau" que vit Aston Martin, sans pression

Aston Martin est indéniablement la bonne surprise de ce début de saison en Formule 1. Engluée en fond de grille l'an passé malgré quelques coups d'éclat en course, l'écurie britannique a signé trois podiums avec Fernando Alonso et occupe la deuxième place du championnat des constructeurs avec 87 points, devançant Mercedes et Ferrari de 11 et 25 longueurs respectivement.

Alonso n'en espérait pas tant, lui qui vient de rejoindre l'équipe en provenance d'Alpine et n'avait plus été à pareille fête depuis la saison 2013 chez Ferrari. Pourtant, après cette longue traversée du désert, le double Champion du monde ne s'enflamme pas : il sait que l'avenir d'Aston Martin se joue sur le long terme, avec la construction en cours d'un nouveau campus à côté de l'usine originelle de Jordan Grand Prix à Silverstone. Ainsi, il ne se met pas la pression quant aux résultats attendus pour 2023.

Interrogé sur l'évolution de la hiérarchie vis-à-vis des nouvelles pièces apportées par les top teams, Alonso estime : "Ça va changer d'une piste à l'autre, selon les caractéristiques, avec plus ou moins un dixième. J'ai entendu que Mercedes et Ferrari allaient apporter de grandes choses à Imola. Nous avons prévu des évolutions que vous verrez de temps à autre cette année, mais je ne sais pas : pour nous, notre position actuelle, c'est juste un cadeau. Nous ne nous attendions pas à être dans cette position."

"Alors tous les dimanches, nous courons calmement, sans pression, et si nous pouvons marquer plus de points qu'eux dimanche [à Miami], c'est une bonne nouvelle. Si nous n'y arrivons pas car nous ne pouvons pas tenir le rythme de leur progression, nous nous préparerons pour 2024 de la meilleure manière possible. Mais notre écurie se développe. Nous sommes dans une position à laquelle nous ne nous attendions pas, avec une voiture très rapide. Et nous essayons de renforcer l'équipe dans tous les domaines où peut-être que nous ne sommes toujours pas au plus haut niveau."

