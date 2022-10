Alonso : Le crash avec Stroll ? Un "incident de course"

Charger le lecteur audio

Alors que la course venait de reprendre après une neutralisation consécutive à la sortie de piste de Valtteri Bottas, Fernando Alonso s'est retrouvé à l'attaque sur Lance Stroll pour le gain de la septième place lors du 22e tour du Grand Prix des États-Unis 2022 de F1. Les deux hommes sont entrés en contact quand le décalage de défense du Canadien s'est effectué dans le même timing que l'attaque de son futur équipier.

Le nez de l'Alpine a alors décollé au contact de la roue arrière gauche et est resté un moment en l'air avant de retomber, peu avant le contact avec les rails de sécurité, alors que le pneu crevé de l'Aston a détruit l'aileron arrière et envoyé Stroll en tête-à-queue à haute vitesse. Les voitures suiveuses ont pu éviter les deux monoplaces en perdition, et l'Espagnol a même pu rentrer au stand pour reprendre la course qu'il a terminé dans le top 10, avant d'être déclassé.

D'ordinaire très expansif à la radio dans ce genre de situation, Alonso s'est sur le coup contenté d'un "manœuvre très tardive" pour évoquer la défense de Stroll. Après un passage devant les commissaires, qui ont infligé à ce dernier trois places de pénalité sur la grille du GP du Mexique, le double Champion du monde a même été jusqu'à parler de simple incident de course.

"Honnêtement, quand vous voyez ça à la télévision, je pense que c'est un incident de course pour être franc", a déclaré Alonso. "Nous nous déplaçons fondamentalement en même temps vers la gauche, et cela a été le déclencheur de tout. Donc je pense que c'était un moment très malchanceux pour tout le monde."

Alonso et Stroll seront équipiers à partir de la saison prochaine chez Aston Martin. L'Espagnol a expliqué par la suite que les deux hommes étaient "OK dans la salle des commissaires" au moment de discuter de l'incident, tout en ajoutant que cela s'était joué "plus entre [leurs] directeurs sportifs qu'entre [eux]". Puis il a lancé : "Je pense que nous avons vu l'incident avec les mêmes yeux. Nos directeurs sportifs, eux, le voient avec des yeux complètement différents !"

J'ai cru que j'allais finir dans le grillage. Puis quand la voiture a atterri sur la piste, je me suis dit OK, tout va bien. Fernando Alonso

Interrogé sur son commentaire et une éventuelle manœuvre tardive de Stroll, Alonso a répondu : "Bien sûr, mais quand vous êtes à 300 [km/h], ces mouvements, vous savez... Un dixième de seconde, vous parcourez 200 mètres. Si c'est au ralenti et que vous avancez image par image, il va se décaler un peu plus tard que moi. Si vous allez à la vitesse normale, vous voyez les deux voitures plus ou moins en même temps. C'est pourquoi, après avoir regardé à la télévision, je pense qu'il n'y a rien à faire différemment."

Revenant sur ce qu'il a ressenti au moment de l'incident, Alonso a notamment fait part de la crainte qui avait été la sienne de voir sa voiture se diriger vers les grillages de sécurité sur la gauche du circuit alors qu'elle était encore en l'air : "Je pensais que j'étais beaucoup plus sur la gauche, et évidemment si vous attrapez le grillage latéral, celui qui est métallique, alors vous tournoyez en l'air à 360 [degrés]. On voit souvent ce genre d'accident en IndyCar, et ils sont assez dangereux. J'ai cru que j'allais finir dans le grillage. Puis quand la voiture a atterri sur la piste, je me suis dit OK, tout va bien."

Tout allait sans doute même mieux qu'il ne le pensait puisqu'en dépit de ces différents chocs, l'A522 avait plutôt bien résisté à l'incident : "J'ai été surpris quand ils ont changé les pneus et l'aileron avant et qu'ils m'ont renvoyé en piste. Je me suis dit OK, ce n'est qu'un test, mais ils me rappelleront au prochain tour ou autre, mais apparemment non, la voiture était OK, quand ils l'ont vérifiée visuellement, tout allait bien, donc nous avons continué."

"La deuxième [petite] mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes allés jusqu'au bout avec ce train de pneus [durs], et il restait 32 tours à parcourir, et j'ai pensé que nous n'y arriverions jamais. C'était une bonne décision de l'équipe et une bonne stratégie à la fin. Finir P7 à la fin avec une voiture qui était endommagée et alors que nous étions derniers, c'est une sacrée chose."

Une septième place qui n'a donc pas tenu puisqu'après une réclamation de Haas, Alonso a été rétrospectivement sanctionné en raison du renvoi en piste d'une voiture non sûre. Alpine devrait contester cette réclamation.

