Alpine assure que l'aileron d'Ocon ne représentait aucun danger

Dans les derniers tours du Grand Prix du Canada 2023, alors que la lutte pour la septième place faisait rage et impliquait Alexander Albon, Esteban Ocon et Lando Norris, la caméra embarquée du Français a filmé un aileron arrière oscillant de manière spectaculaire sur l'A523. Lando Norris, qui suivait l'Alpine de près, a ensuite indiqué dans sa radio que cela représentait un danger pour lui et les autres pilotes en piste.

Selon la politique actuelle de la FIA concernant les éléments susceptibles de se détacher, il incombe à l'équipe de décider s'il est sûr pour le pilote touché par cette situation de rester en piste. Dans le cas d'Ocon, Alpine a jugé que le #31 pouvait poursuivre sa route jusqu'au drapeau à damier.

Interrogé par Motorsport.com après la course, Otmar Szafnauer, le directeur d'équipe, a expliqué : "Le recul est une chose merveilleuse. [L'aileron] ne s'est pas cassé, il est donc resté en place. Nous avons conçu cet aileron et nous le fabriquons. Ce type de défaillance nous était donc probablement le plus familier. Il n'allait pas se détacher et nous en étions satisfaits."

"Nous effectuons des tests à ce sujet en recherche et développement. Nous soumettons [l'aileron] à ces tests, simplement à cause de la manière dont il est fixé, nous observons donc ces types de défaillance et comprenons s'il risque de se détacher ou non. Nous étions donc ravis que, grâce à tous les tests que nous effectuons, il n'allait pas se détacher."

Szafnauer a confirmé que l'équipe avait été en communication avec la direction de course : "Nous en avons parlé, la FIA est venue nous voir aussi pour nous dire qu'il semblait que l'aileron arrière bougeait, nous avons regardé et nous en avons discuté. Nous étions sûrs qu'à quelques tours de la fin, tout irait bien."

Esteban Ocon, Alpine A523, fait un arrêt au stand

Auteur de deux arrêts au stand, Ocon a terminé derrière Albon, qui ne s'est arrêté qu'une fois. Selon Szafnauer, le Français aurait terminé devant le pilote Williams si les deux hommes avaient opté pour la même stratégie.

"Williams a fait un arrêt de moins que nous et il était difficile de prédire si les pneus allaient tenir jusqu'au bout [lors d'un relais prolongé]. Je pense que Williams n'avait rien à perdre. S'ils s'étaient arrêtés, ils n'auraient pas été dans les points", a analysé le directeur.

"Nous, nous nous sommes arrêtés. Au final, nous étions probablement six à sept dixièmes plus rapides que lui dans le tour. Avec ces sept dixièmes, le DRS et leur stratégie de traînée réduite, nous n'avons pas pu dépasser. En y repensant maintenant et en voyant ce qu'ils ont fait, nous aurions fait la même chose et nous aurions fini quelques places devant eux."

Interrogé sur l'impact de l'aileron arrière défaillant sur le rythme d'Ocon, Szafnauer a répondu : "C'est une bonne question, nous étions en train de regarder les données aéro. Les aérodynamiciens disaient qu'il n'y avait rien eu de grave mais cela aurait pu avoir un impact sur l'aérodynamique du plancher aussi, parce que c'est un problème de beam wing, et les deux interagissent entre eux."

La course de Pierre Gasly a quant à elle été gâchée par un arrêt au stand quelques instants avant l'apparition du Safety Car, ce qui a permis à la plupart de ses adversaires de changer de pneus en perdant le moins de temps possible. Le Normand a rallié l'arrivée en douzième position.

"Pierre a été compromis parce que nous l'avons fait rentrer au stand plus tôt pour avoir le champ libre, parce qu'il avait un bon rythme potentiel. Ensuite, le Safety Car est sorti. Une fois que tout le monde est passé au stand, et en perdant moins de temps, sa course a été compromise", a conclu Szafnauer.