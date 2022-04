Alpine veut laisser Alonso et Ocon se battre

Charger le lecteur audio

Le week-end dernier, durant le Grand Prix d'Arabie saoudite, Esteban Ocon et Fernando Alonso ont animé les premiers tours, avec une bataille très rude mais juste. Si le contact n'était jamais loin, la lutte est restée propre, pour le plus grand bonheur des spectateurs. En revanche, les monoplaces roses ont perdu beaucoup de temps dans la manœuvre, permettant à Valtteri Bottas et Kevin Magnussen de recoller dans leurs échappements.

Au final, c'est le pilote espagnol qui a pris les devants dans cette lutte, avant qu'Alpine ne demande à Ocon de garder sa position pour ne pas permettre à leurs poursuivants de les attaquer. En vain, puisque Bottas est parvenu à le dépasser. Le Français a également dû porter une attention toute particulière à ses températures, notamment en augmentant son "lift and coast".

Alpine a quitté Djeddah avec la sixième place d'Ocon et l'abandon d'Alonso sur un sentiment mitigé. Le résultat du Français, qui est repassé devant Bottas et a maintenu Norris dans ses rétroviseurs en fin de course, est très positif, mais la panne de son coéquipier laisse un goût amer, alors qu'Alpine a déjà perdu de gros points sur ce début de saison. Interrogé sur ces duels en piste qui coûtent du temps (et potentiellement des points), Otmar Szafnauer, team principal d'Alpine, veut laisser ses pilotes se livrer bataille.

"C'est un circuit à haute vitesse [à Djeddah], les murs sont proches", explique Szafnauer. "Mais ils ont fait exactement ce que nous avions dit avant la course. Et c'était positif pour tout le monde. Si Fernando n'avait pas abandonné, nous aurions terminé sixième et septième. Et en plus, nous avons fait le show pour les fans. Et je crois que c'est ce qu'il faut, nous devons les laisser courir."

En effet, le dirigeant passé par Aston Martin est un adepte du "let them race", ou le fait de ne pas intervenir dans les batailles entre pilotes. "C'était propre, c'est ce que les fans veulent voir", poursuit-il. "Nous leur avions dit au début que nous les laisserions se battre. La seule raison pour laquelle [je me suis pris la tête], c'est parce que nous perdions plus de temps que ce que j'avais anticipé. Je pense que cela est dû à la nature de la piste, et parce que les voitures peuvent se suivre plus facilement désormais, ce qui était le but de cette nouvelle réglementation. Si l'on peut se suivre plus facilement, on peut vous doubler plus facilement, un tour après l'autre. Nous verrons comment Melbourne se passera, puis nous ajusterons."

En revanche, Szafnauer confirme que l'écurie analyse chaque situation pour décider de laisser ses pilotes se battre ou non. Selon lui, le DRS rend les batailles plus compliquées à gérer en 2022. "La seule chose que nous devons évaluer aujourd'hui est ce que le DRS permet de faire avec ces voitures, parce que l'on peut suivre en étant plus proche. Avant, il était facile de reléguer son poursuivant à plus d'une seconde, puis on pouvait le semer. Donc nous devons analyser cela."

Interrogé sur le retour de Bottas dans les échappements de ses pilotes, Szafnauer poursuit : "C'est exactement ce dont il s'agit. Nous perdions du temps uniquement parce qu'il était très simple de se dépasser ici, je pense que c'est quelque chose de nouveau. À quel moment devions-nous leur dire de ne pas s'attaquer ? Parce que cela aussi coûte du temps, c'est le compromis à trouver."

Avant d'arriver chez Alpine cet hiver, Szafnauer a passé de nombreuses années chez Force India, devenu Racing Point puis Aston Martin. Le dirigeant a connu des moments de tensions entre coéquipiers, notamment en 2017 et 2018 quand Ocon (déjà) était aligné aux côtés de Sergio Pérez. Une expérience qui ne le rend pas naïf : il sait que d'autres situations de ce style auront lieu cette saison.

"De tout mon temps passé en F1, lorsque j'étais en position de dire ce que les pilotes devaient faire, quand il n'y avait aucun intérêt à changer les positions à dix ou quinze tours de l'arrivée, c'est-à-dire qu'il est impossible de rattraper la voiture de devant et que personne ne peut vous rattraper derrière, alors je demandais de garder les positions. Mais c'est très compliqué à faire en début de course, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il va se passer. Mais quand on approche de la fin de course, qu'il reste dix, quinze ou vingt tours, il faut maximiser les points. Et si 'garder sa position' signifie 'maximiser les points', alors c'est ce qu'il faut faire."

Enfin, Szafnauer réagit à ce principe du "let them race" dans le cas où les pilotes viendraient à se toucher. "Heureusement, ils ne l'ont pas fait. Et c'est hypothétique. Beaucoup de choses peuvent arriver dans le futur et je ne peux pas les prévoir. Et comme je l'ai dit plus tôt, si je pouvais prédire le futur, je serais actuellement à Las Vegas", sourit le team principal.