Alpine n'a pas roulé à vide à Bahreïn

À première vue, le classement des essais de pré-saison qui ont eu lieu cette semaine à Bahreïn n'est pas prometteur pour Alpine. Sur l'ensemble des trois jours, Pierre Gasly occupe la 17e place, Esteban Ocon la 20e ; jamais chaussée de pneus C4 ou C5, l'A523 est la monoplace la moins rapide du plateau, à deux dixièmes de la Williams FW45 et à deux secondes et demie de la Red Bull RB19.

Pourtant, il semble que l'optimisme règne au sein de l'écurie anglo-normande, pour une raison très simple. "Je suis prudemment optimiste, si vous voulez un gros titre : 'Szafnauer prudemment optimiste' !" lance Otmar Szafnauer, directeur d'équipe. "Parce que nous n'avons pas enlevé le carburant pour voir ce dont nous sommes capables sur un tour, mon optimisme vient du fait que notre rythme sur les longs relais paraît très bon et que nous avons du bon feedback des pilotes, qui se déclarent satisfaits de la voiture. Elle est prévisible, il n'y a pas de pépins techniques, elle n'est pas instable. Cependant, il reste du travail à faire."

Un potentiel intéressant sur les longs relais ? Esteban Ocon confirme cette information : "La voiture paraissait assez bonne sur les longs relais, elle avait l'air assez compétitive en général. C'est vraiment bon signe. Mais il est tôt, et nous ne savons pas ce qu'ont fait les autres."

Alpine a effectué pas mal d'expériences, ici avec des grilles de capteurs aérodynamiques

Pierre Gasly, quant à lui, a continué de prendre ses marques au sein de sa nouvelle écurie. "Je pense vraiment qu'il y a un bon potentiel", estime le tricolore. "Je me sens capable d'affiner les réglages progressivement vers ma préférence. Les gars comprennent bien ce que je préfère à partir de la base actuelle."

"Je suis agréablement surpris. On a vu le potentiel de Red Bull, le package très compétitif qu'ils ont déjà, mais je pense que nous avons une belle base à partir de laquelle travailler. Surtout au niveau du pilotage et de ce que j'aime pour la voiture, je sens que nous ne sommes pas loin de tirer le meilleur du package."

Après avoir testé un certain nombre de pièces à Sakhir, le bilan est donc positif. "Nous sommes forcément confiants, car nous ne faisons clairement pas rouler la voiture à son plein potentiel", indique le directeur technique Matt Harman. "Je ne veux pas trop entrer dans les détails là-dessus, car je n'ai aucune idée d'où se situent les autres, à vrai dire."

"Nous faisons nos analyses, nous savons tous que nous nous regardons les uns les autres, nous regardons où nous sommes. Il y a une immense incertitude de ce côté-là. Mais de notre point de vue, les pièces réagissent comme prévu, notre aérodynamique fonctionne comme prévu. Nous avons testé des développements différents et assez intéressants cette semaine, et ils se sont avérés assez positifs. Alors nous attendons la première course avec impatience."

Propos recueillis par Adam Cooper