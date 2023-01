Chez Alpine, Pierre Gasly veut rendre hommage à Anthoine Hubert

Charger le lecteur audio

Après neuf ans au sein de la famille Red Bull, Pierre Gasly se lance dans une nouvelle aventure en rejoignant Esteban Ocon au sein de l'écurie Alpine. La marque de Dieppe accueille ainsi un duo 100% normand, mais c'est à un autre de ses compatriotes que Pierre Gasly adresse ses pensées.

Le 31 août 2019, Anthoine Hubert perdait la vie dans un accident lors d'une course de Formule 2 à Spa-Francorchamps. Membre de la Renault Sport Academy (désormais rebaptisée Alpine Academy), il avait remporté le titre GP3 en 2018 et s'était ensuite illustré en tant que rookie, remportant deux courses sprint de F2 avec la modeste écurie BWT Arden.

Gasly et Hubert ont vécu ensemble pendant plusieurs années dans leur adolescence lorsqu'ils faisaient leurs gammes à la FFSA Academy. Forcément, le nouveau pilote Alpine a été très marqué par la disparition de son ami et a toujours à cœur de lui rendre hommage – d'autant plus au sein de la structure d'Enstone.

"Je savais qu'Anthoine était pilote Alpine, il était un pilote français, il était vraiment apprécié au sein de l'académie", a déclaré Gasly à Motorsport.com. "Nous, les pilotes, savions tous qu'Alpine aimerait vraiment mener un pilote français au sommet. Et il était sur le chemin de la Formule 1."

Anthoine Hubert avait fait triompher les couleurs de Renault en Formule 2

"Forcément, quand cela s'est concrétisé, c'est clairement quelque chose à quoi j'ai pensé, j'ai pensé à la famille. C'est simplement une belle histoire de rejoindre cette écurie."

"Je l'ai toujours dit, Anthoine et moi avons toujours eu ce rêve en commun : atteindre la Formule 1. Il avait son rêve de courir avec Alpine. Si c'est quelque chose que je peux accomplir de manière à me rappeler Anthoine encore davantage dans ma vie, ce sera merveilleux."

Gasly a par ailleurs fait savoir qu'il avait échangé avec la famille d'Hubert après avoir signé chez Alpine et qu'il souhaitait passer du temps avec elle dans l'intersaison. Il se lancera ensuite dans sa septième campagne en Formule 1, la sixième complète.

Propos recueillis par Luke Smith