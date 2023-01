Alpine compte sur Gasly pour être un "leader technique"

Charger le lecteur audio

Après neuf ans au sein de la famille Red Bull, Pierre Gasly vient de quitter son nid pour rejoindre l'écurie Alpine. À Enstone, Gasly remplace Fernando Alonso, parti chez Aston Martin, et va être associé à son compatriote Esteban Ocon.

La dynamique va changer pour le nouveau pilote de la marque tricolore ; ces deux dernières années, il était le fer de lance de la Scuderia AlphaTauri, épaulé par le débutant Yuki Tsunoda, et a notamment remporté la seconde victoire qu'ait connue la structure de Faenza depuis sa création, au Grand Prix d'Italie 2020. Désormais, Gasly fait équipe avec un Ocon au bagage similaire et doit satisfaire aux attentes qu'entraînent ses cinq saisons complètes d'expérience en Formule 1, notamment dans le domaine technique.

"Espérons qu'il va apporter ce dont nous avons besoin : continuer à développer la voiture, car actuellement, nous sommes encore en milieu de tableau et devons faire gagner un cran à la voiture", commente Laurent Rossi, PDG d'Alpine. "Pour ce faire, il faut des pilotes qui sont non seulement capables d'aller vite et de marquer des points avec le potentiel que nous donne la voiture, mais aussi de la mener au niveau supérieur. Cela signifie qu'il faut, le vendredi [en essais libres, ndlr], pouvoir donner du feedback à l'équipe pour la mener dans la bonne direction afin d'améliorer la voiture."

"Voilà ce que Pierre va apporter, nous l'espérons. Il était le leader technique à de nombreux égards, j'imagine, chez AlphaTauri. Nous voulons qu'il continue à faire ça, à développer l'équipe, à progresser avec nous et à nous mener à un niveau plus élevé."

Esteban Ocon, lui, a fait savoir qu'il s'attendait à ce que Gasly prenne ses marques à ses côtés très rapidement. "Je ne pense pas qu'il aura besoin de beaucoup d'aide", a avancé le Normand auprès de Motorsport.com. "Pierre est très expérimenté. Il a piloté pour différentes équipes, il a aussi beaucoup roulé en essais avant ça."

Propos recueillis par Luke Smith