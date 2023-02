Chez Alpine, Gasly a l'impression que "rien n'est impossible"

Charger le lecteur audio

Après avoir passé cinq saisons chez Toro Rosso/AlphaTauri (entrecoupées par un bref intermède infructueux chez Red Bull), Pierre Gasly était comme un poisson dans l'eau au sein de la structure de Faenza, dont il était le fer de lance aux côtés de pilotes tels que Brendon Hartley, Daniil Kvyat et Yuki Tsunoda.

L'ancienne équipe Minardi était toutefois limitée dans ses ressources et ses ambitions, et Gasly se sent entrer dans une autre dimension en rejoignant l'écurie Alpine, triple Championne du monde en tant que Benetton (1995) puis Renault (2005 et 2006), forte du soutien du grand constructeur qu'est le Losange.

"Je dois dire que je suis extrêmement impressionné par ce que j'ai vu de l'équipe à Enstone et à Viry", déclare Gasly, qui n'a que très brièvement utilisé les moteurs français lors de ses débuts chez Toro Rosso fin 2017. "Travailler avec un constructeur ouvre beaucoup de portes, je me rends compte de tout le potentiel qu'il y a à libérer. Pas étonnant qu'ils progressent depuis quelques années."

"L'an dernier, ils ont réussi à obtenir la quatrième place malgré les problèmes de fiabilité que nous avons vus. Je sais qu'ils ont travaillé très dur cet hiver pour résoudre tous ces pépins. L'objectif est clair : au moins maintenir cette quatrième place, réduire l'écart sur le top 3, et personnellement, j'espère que des choses encore meilleures nous attendent. En tout cas, je vais vraiment faire de mon mieux pour mener Alpine au sommet."

Esteban Ocon et Pierre Gasly

Les soucis techniques ont effectivement été nombreux pour les bolides bleus en 2022, au grand dam d'un Fernando Alonso qui exprimait bien volontiers sa frustration. "L'an dernier, ils sont quand même parvenus à obtenir la quatrième place, même avec les problèmes qu'ils ont eus", souligne Gasly. "La plupart de ces problèmes… Tous ces problèmes devraient être résolus pour la nouvelle saison. Nous allons apporter davantage de performance et j'espère que nous allons occasionnellement pouvoir nous battre avec les trois top teams."

"Nous savons que Mercedes, Ferrari et Red Bull n'ont pas passé l'hiver à dormir et vont apporter des voitures très rapides. Nous savons ce que nous avons fait, nous savons que nous pouvons réduire l'écart, et je fais confiance à notre personnel, à sa mentalité et à tous les procédés qui ont été mis en place pour pouvoir réaliser de très bonnes performances."

Les ambitions de Gasly sont en phase avec celles affichées par les autres représentants de l'écurie : conforter la quatrième place et se rapprocher des top teams. Cela n'aura rien d'aisé face à McLaren et Aston Martin notamment, mais le pilote normand se sent pousser des ailes. "Quand je vois tout ce qui est disponible et toutes les ressources qu'ils ont, ça donne le sentiment que rien n'est impossible quand on travaille avec un constructeur. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond, contrairement à ce que j'ai connu par le passé. C'est pourquoi je suis extrêmement enthousiaste ici", conclut le nouveau coéquipier d'Esteban Ocon.

Propos recueillis par Luke Smith