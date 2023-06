Aston Martin avec des évolutions au Canada pour rester aux avant-postes

Aston Martin a connu un Grand Prix d'Espagne difficile, Fernando Alonso et Lance Stroll ayant rallié l'arrivée derrière les pilotes Mercedes et la Ferrari de Carlos Sainz. Et puisque ces deux équipes, qui se battent avec Aston pour la deuxième place du championnat, ont apporté des évolutions majeures au cours des deux dernières épreuves, le manque de performance de l'AMR23 à Barcelone laisse supposer qu'Aston accuse le coup dans la course au développement.

En outre, Alonso a récemment exhorté son équipe à accélérer l'introduction de nouvelles pièces si elle souhaitait maintenir sa position dans la hiérarchie. Selon Mike Krack, directeur d'équipe, le double Champion du monde a raison de mettre la pression mais assure que des améliorations viendront prochainement.

"Il a raison de nous demander et de nous pousser à [apporter des évolutions]", a déclaré Krack. "Il y aura quelque chose au Canada. Ce sera une étape."

Alors que Mercedes et Ferrari sont convaincus d'avoir progressé, Krack estime quant à lui qu'il est trop tôt pour envisager un éventuel changement dans la hiérarchie. "Non, je ne pense pas", a-t-il répondu à Motorsport.com.

Krack se justifie en évoquant la différence de rythme de l'AMR23 sur les pneus tendres et durs : "Plus tard dans la course, lorsque nous avons chaussé les pneus durs par exemple, nous étions complètement dans le coup par rapport à nos rivaux. Nous devons donc vraiment comprendre ce qui s'est passé au début. Le temps s'est couvert très rapidement, nous pensions que cela allait bénéficier aux pneus tendres. Nous devons comprendre pourquoi il y a eu cette différence de compétitivité à différents moments de la course."

Krack pense également que le classement du GP d'Espagne ne reflète pas le rythme des meilleures équipes car les chances d'Alonso en course ont été fortement compromises par une erreur en Q1, qui a endommagé son plancher et l'a empêché de se battre pour la première ligne.

"Je pense qu'il est trop tôt ou trop facile de dire [où se situent les équipes] parce que nous n'avons pas encore une idée claire des qualifications", a-t-il ajouté. "C'est un peu la même chose qu'au début de l'année, lorsque nous disions qu'il nous fallait trois courses pour savoir où nous nous situions vraiment. Il se peut que d'autres aient progressé mais nos premières analyses ne le montrent pas encore."