Bilan 2022 - Alexander Albon, la force tranquille de Williams

La carrière d'Alexander Albon aurait bien pu s'achever définitivement après une saison et demie au sein d'une écurie Red Bull où il n'est jamais parvenu à s'imposer, mais l'Anglo-Thaïlandais a su prendre son mal en patience pour remettre sa carrière sur de bons rails. Sa contribution en tant que réserviste et pilote de développement à Milton Keynes a été particulièrement appréciée en 2021, et son retour sur la grille de départ cette saison avec Williams a été remarquable.

Pour sa troisième campagne à Grove, Nicholas Latifi aurait dû être le leader de l'écurie, mais Albon a d'emblée pris les devants grâce à son niveau de performance nettement supérieur. Rien ne le démontre davantage que ses résultats en qualifications : au volant d'une monoplace qui était manifestement la moins compétitive du plateau, Albon a infligé un sévère score de 17-1 à Latifi sur les séances représentatives, avec un écart moyen de près d'une demi-seconde (0"487).

Surtout, Albon s'est hissé en Q2 à huit reprises et a même atteint la Q3 avec brio à Spa-Francorchamps ; il est arrivé trois fois que le top 10 lui échappe pour sept centièmes de seconde ou moins. Et ce n'est pas un hasard s'il a obtenu ce niveau au volant de la FW44.

"Je dirais que le plus positif est que, malgré mon année d'absence, j'ai confiance en moi", expliquait Albon juste avant la trêve estivale. "Je me sens bien dans la voiture. Je pense que c'est le plus délicat : avec certaines monoplaces, on peut avoir la sensation d'être passager. C'est comme se débattre avec elle plutôt que de la laisser se comporter comme elle veut."

"Très tôt avec la Williams, même si elle requiert certains styles de pilotage, j'ai eu le sentiment de pouvoir la maîtriser. Je me sentais suffisamment confiant pour la piloter comme je le voulais, et ça aide tout de suite. Passer en Q2 dès le premier week-end, dans une voiture qui n'était pas vraiment au niveau à l'époque, j'ai trouvé que c'était une super manière de commencer."

Albon a créé la surprise avec une stratégie improbable mais fructueuse au Grand Prix d'Australie

Capitaliser sur ces positions intéressantes sur la grille de départ n'a pas toujours été aisé au volant d'un bolide aussi peu véloce, et c'est finalement en s'élançant bon dernier qu'Albon a signé son résultat le plus incroyable de l'année : à Melbourne, en réalisant un relais de 57 tours en pneus durs puis une seule petite boucle en tendres, il a décroché le point de la dixième place… sans effectuer un seul dépassement ! "À la fin, c'était comme des tours de qualifications dans les 25 derniers tours de course", avait confié l'intéressé à l'arrivée.

Albon a ensuite décroché la neuvième place lors d'un Grand Prix de Miami animé, puis a inscrit une unité supplémentaire à Spa-Francorchamps, où il devançait du beau monde sous le drapeau à damier, notamment les deux McLaren. Latifi, lui, était 18e et bon dernier. Sur les 13 Grands Prix avec les deux pilotes à l'arrivée, Albon était d'ailleurs constamment devant à l'exception de Barcelone, où il a dû composer avec un fond plat endommagé.

Les opportunités manquées ont été rares, mais comment oublier ce fameux Grand Prix d'Italie où Albon a dû être hospitalisé à cause d'une crise d'appendicite ? Son remplaçant Nyck de Vries s'y est illustré avec la neuvième place pour ses débuts en Formule 1. Autrement, le pilote Williams a généralement semblé tirer le meilleur – ou pas loin – de sa monoplace et n'a pas commis beaucoup d'erreurs.

Victime du carambolage au départ à Silverstone, globalement impuissant dans un contact avec Kevin Magnussen au premier tour à Suzuka, Albon n'a pas grand-chose à se reprocher, si ce n'est un accrochage avec Lance Stroll à Djeddah, pour lequel il a été pénalisé, et un léger tout-droit dans le mur à Singapour. Sa course à oublier aura été celle de Monaco, où il a commis quelques erreurs et est resté devant la Ferrari de Leclerc pendant un tour, sans obtempérer face aux drapeaux bleus qui lui étaient présentés.

N'ayant pas été à 100% de ses capacités physiques lors des six derniers Grands Prix en raison de l'appendicite et de ses complications, Albon devrait avoir recouvré tous ses moyens pour la saison prochaine, et il aura alors un nouveau défi à relever : celui de Logan Sargeant, rookie en provenance de la Formule 2. Cependant, malgré le potentiel de l'Américain, le discret pilote de 26 ans sera plus que jamais le leader de l'écurie et devrait être en position de continuer sur son encourageante lancée, en espérant disposer d'un meilleur matériel évidemment.

