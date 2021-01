Bottas : Les "commentateurs de canapé" me motivent

Valtteri Bottas va entamer en 2021 sa cinquième saison avec Mercedes en F1. Il devrait vraisemblablement faire équipe avec Lewis Hamilton, même si ce dernier n'a toujours pas officiellement prolongé son contrat qui courait jusqu'en fin de saison passée.

Depuis son arrivée au sein de la structure de Brackley, le Finlandais a souffert de la comparaison avec son illustre équipier et n'a jamais constitué une menace sur le long terme pour le titre mondial. Des critiques se sont élevées, particulièrement virulentes après le Grand Prix de Sakhir où George Russell a remplacé Hamilton, touché par le COVID-19, et semblait en passe de battre Bottas pour la victoire à sa première tentative.

Une situation, et des "commentateurs de canapé", qui ont plutôt tendance à motiver le pilote au numéro 77. "[Les critiques] me motivent vraiment beaucoup", a-t-il déclaré dans une interview pour Motorsport.com. "J'ai beaucoup appris à essayer de faire en sorte que ces choses ne m'atteignent pas. J'essaie d'éviter cette négativité."

"Mais, qu'importe ce que vous faites, il y aura toujours de la négativité : parfois moins, parfois plus et c'est la même chose avec la critique. Mais c'est une motivation de donner tort aux gens. Aucun doute là-dessus. Et je pense que je l'ai dit auparavant : quelque fois, je ne comprends juste pas pourquoi il y a ce genre de critique. J'imagine qu'il y a toujours une raison. Mais je ne la connais pas et, de nouveau, je ne suis pas à leur place. Donc je n'ai aucune idée de ce qui traverse leur esprit..."

Pour Bottas, un aspect est souvent éludé au moment de juger ses performances : le défi immense d'avoir à se battre à machine égale avec l'un des plus grands pilotes de la F1. "Je pense que les gens qui comprennent vraiment la discipline, qui se penchent sur les détails, et se mettent à la place des autres ou des pilotes, je crois qu'ils comprennent. Mais il y en a beaucoup, bien sûr, comme dans tout sport... Il y a toujours des commentateurs de canapé qui peuvent, vous savez, sous-estimer des choses."

"De mon coté, je peux dire que ce n'est pas une tâche aisée. Si vous regardez les chiffres, Lewis est le pilote le plus victorieux de l'Histoire de la F1, et je dois me mesurer à lui avec une bonne vitesse et de la régularité week-end après week-end. Donc, non, ce n'est pas une tâche facile. Mais ça me motive réellement, et c'est le but pour moi d'essayer de le battre. Cela me permet de continuer et de me pousser, espérons, vers un niveau supérieur."

Bottas admet qu'à certains moments Hamilton a pu réaliser quelque chose de véritablement impressionnant, qu'il a eu du mal à comprendre, mais qu'il poursuit son apprentissage de ce qui les sépare. "Il y a des occasions où j'ai eu du mal à comprendre comment c'était possible : qu'il s'agisse d'un seul virage ou d'un relais sur une certaine piste avec un certain type de pneus."

"Mais il y a toujours des raisons et nous cherchons toujours ces raisons. La pire chose est de laisser de côté quelque chose que l'on ne comprend pas. Je sais que l'équipe a des ingénieurs très intelligents, donc ils peuvent toujours rechercher les raisons, donner une explication et me dire comment je peux essayer de me mettre au niveau ou faire mieux."

