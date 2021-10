Bottas : C'était l'une de mes meilleures courses

Dans des conditions difficiles, sur une piste ni sèche ni détrempée, Valtteri Bottas a parfaitement joué le rôle de l'équilibriste. Le pilote Mercedes a transformé en victoire la pole position qui lui a été offerte à la suite de l'application de la pénalité de Lewis Hamilton. Le Finlandais a mené au total 49 des 58 tours de course, ne laissant les clés du peloton qu'à Charles Leclerc lors de son premier et unique arrêt au stand. Après avoir éliminé le représentant Ferrari avec une certaine facilité quelques instants plus tard, Bottas a coupé la ligne d'arrivée avec 14 secondes d'avance sur le deuxième, Max Verstappen.

Le pilote Mercedes a ainsi mis fin à une série de 22 courses sans victoire, la série la plus longue depuis qu'il a rejoint l'écurie allemande, en 2017, et a fait part de sa satisfaction à l'arrivée de la course.

"Je pense qu'il s'agit probablement de l'une de mes meilleures courses", a-t-il lancé. "À l'exception d'une glissade, tout a été sous contrôle. Mais comme je l'ai dit avant la course, la voiture était très compétitive qu'importe les conditions, et j'étais très à l'aise à son volant. Je pouvais parfaitement la contrôler. Avec ces conditions, ce n'était pas facile de choisir la bonne stratégie en matière d'arrêt au stand, de pneus à monter, etc. Mais je suis heureux que tout se soit bien passé pour une fois, c'est super."

La première victoire de Bottas depuis le Grand Prix de Russie 2020 a très logiquement été applaudie par Toto Wolff. Le directeur de Mercedes a attribué la note de "10 sur 10" à son pilote tout en soulignant sa capacité à préserver au maximum les gommes intermédiaires lors de son premier relais sans perdre en vitesse pour autant.

"C'est un pilotage absolument dominateur de sa part aujourd'hui", a commenté Wolff sur Sky Sports au sujet de la course de Bottas. "Dès le départ, tout était sous contrôle : non seulement au niveau du rythme mais avec la gestion [de la dégradation] des pneus."