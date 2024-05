Bottas pénalisé sur la grille du sprint, Mercedes s'en sort

Valtteri Bottas a été pénalisé de trois places sur la grille de la course sprint du Grand Prix de Miami, après un incident survenu avec Oscar Piastri lors de la SQ1, vendredi soir. Éliminé dès la première partie des qualifications, le Finlandais s'était classé 18e et partira finalement dernier.

Alors qu'il restait quatre minutes dans la séance, le pilote Stake F1 a ralenti à l'issue d'un tour rapide en abordant le virage 1, qu'il a tout de même commencé à prendre sur la trajectoire normale alors qu'Oscar Piastri arrivait à pleine vitesse. Le contact a été évité de justesse, et Valtteri Bottas a déploré de ne pas avoir été averti suffisamment tôt par son ingénieur de course, qui est d'ailleurs un nouveau venu ce week-end après un changement initié par Sauber et qui a surpris le pilote.

Malgré cet argument, les commissaires ont rappelé que "la responsabilité essentielle revient au pilote pour s'assurer qu'il ne se met pas dans une position où il pourrait gêner inutilement un autre pilote". Ils ont donc prononcé la sanction prévue dans ce type de cas, à savoir un recul de trois places sur la grille.

Pas de sanction pour Mercedes

Pas de sanction pour Mercedes et Hamilton à Miami. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Les commissaires ont également été invités à se pencher sur un passage au stand de Lewis Hamilton lors de la SQ2, à l'issue de laquelle les deux Mercedes ont d'ailleurs été éliminées. Il était reproché aux mécaniciens d'être intervenus sur la monoplace du septuple Champion du monde pour ajuster l'angle de l'aileron avant alors qu'ils ne portaient pas de casque.

Bien qu'il s'agisse d'une infraction à l'article 34.13 du Règlement Sportif, les commissaires ont jugé que "d'un point de vue sécuritaire, ce n'était pas une évidence". Ils ont également noté que la pratique était commune lorsqu'il s'agissait de mettre une voiture sur un jack ou de l'aérer avec des ventilateurs avant de la rentrer dans son stand, et ont estimé que toutes les autres écuries auraient donc pu se retrouver en infraction.

"Dans ces circonstances, pénaliser une équipe alors que presque toutes les autres pourraient être en infraction par rapport à cet article n'aurait pas servi un objectif utile", ont-ils relevé, en appelant surtout la FIA à "envisager des changements pour les pratiques courantes lors des qualifications/qualifications sprint" afin d'éclaircir la règle.