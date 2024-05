Verstappen ne comprend pas sa pole, Norris gaspille une cartouche

Pendant les deux premières parties des qualifications sprint du Grand Prix de Miami, Lando Norris est apparu comme un candidat plus que crédible à la pole. Dans le même temps, Max Verstappen était loin de se montrer impérial en piste, dans la foulée d'une première séance d'essais libres parfois désordonnée au volant d'une Red Bull un peu plus capricieuse qu'à l'accoutumée. Et pourtant, au moment décisif, le triple Champion du monde a signé le meilleur chrono, quand l'Anglais a terminé à huit dixièmes et au huitième rang.

En descendant de sa voiture, Max Verstappen était incrédule. Convaincu d'avoir réalisé un tour médiocre, parfois en délicatesse au volant de sa machine, il ne s'attendait pas à se retrouver au premier rang pour la course sprint qui aura lieu samedi après-midi.

"Pour être honnête avec vous, ça me paraissait assez horrible", a-t-il lâché. "Je ne sais pas, peut-être que la dernière séance était juste incroyablement difficile pour faire fonctionner les pneus, parce que déjà en SQ2, je ne me sentais pas super bien. Dans la troisième séance, je pense que c'était un peu la même chose. Je n'ai pas vraiment amélioré en pneus tendres, mais sans savoir comment, nous sommes premiers. Je prends, mais je n'ai pas vraiment pris de plaisir à piloter."

"En essais libres, je me suis senti très, très bien. J'étais très à l'aise et confiant, mais pas autant en qualifications. Mais nous avons quand même terminé premiers. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres voitures dans la dernière tentative."

Norris a "tout simplement attaqué trop fort"

Et sans aucun doute le Néerlandais pense-t-il à Lando Norris, qui était armé d'une McLaren bardée d'évolutions et véloce tout au long de la journée sur le tracé floridien. Sauf que dans sa tentative décisive, l'Anglais en a apparemment trop fait, avec notamment beaucoup de survirage dans le premier secteur.

"J'ai tout simplement attaqué trop fort, c'est aussi simple que ça", déplore-t-il. "La voiture était très bonne. Franchement c'est dingue, j'ai fait deux erreurs au virage 1, puis il y a eu une spirale. C'est dommage, l'équipe a fait du bon travail, les évolutions fonctionnent, donc je suis content de tout, sauf d'une chose. [...] Je suis déçu d'aujourd'hui mais je ferai de mon mieux demain."