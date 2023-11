"Les étoiles devraient s'aligner" pour Williams à Las Vegas

Pour une écurie Williams qui n'a plus été aperçue dans le top 8 d'un Grand Prix depuis les exploits d'Alexander Albon à Montréal, Silverstone, Zandvoort et Monza, la toute nouvelle course de Las Vegas devrait représenter une belle opportunité de briller. C'est en tout cas ce qu'en pensent ses pilotes, compte tenu des caractéristiques de la piste : ce tracé de 6,2 km comprend 17 virages pour seulement six freinages, avec quatre pleines charges de plus d'un kilomètre.

Ces caractéristiques devraient faire la part belle à une Williams FW45 à la peine sur les circuits requérant beaucoup d'appui mais dont la faible traînée lui permet d'atteindre facilement une belle vitesse de pointe. Le froid annoncé, avec des températures qui devraient péniblement dépasser les 10°C en qualifications et en course, pourrait également être un facteur favorable.

"Ces températures élevées [à Interlagos] ne nous aident pas", estime Logan Sargeant. "À Vegas en particulier, avec des températures basses, une course nocturne, une traînée faible, ça devrait marcher."

"Pour Vegas, les étoiles devraient s'aligner, espérons-le", confirme Albon. "C'est une piste dont le tracé devrait nous convenir, mais aussi la température. Les qualifications vont donc être très intéressantes pour tout le monde, car il va falloir essayer de faire fonctionner les pneus à cette température. Ça ne sera vraiment pas facile. Mais ça nous convient bien davantage."

Cependant, une grande incertitude demeure quant à certaines caractéristiques de la piste. "C'est un circuit assez simple en termes de tracé, il est assez facile à apprendre", analyse Albon. "La piste est assez intéressante, il y a pas mal de virages combinés, qui ne sont pas faciles pour les blocages à l'avant ; ce n'est pas génial pour notre voiture, mais rien de grave."

"Ce qui sera intéressant, ce sont l'abrasivité et les bosses de la piste : à quel point ont-ils fait du bon travail ? De plus, je pense qu'il va y avoir beaucoup de dépassements en course, car selon ce que j'ai vu en roulant [sur le simulateur], il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'endroits où l'on peut dépasser."

Rappelons que Williams aborde cet avant-dernier rendez-vous de la saison avec sept longueurs d'avance sur AlphaTauri. La petite Scuderia a toutefois marqué 16 points sur les trois derniers Grands Prix, contre seulement cinq pour la structure de Grove.

Propos recueillis par Adam Cooper