Cette étrange rumeur qu'Ocon a vécu comme "une insulte"

Esteban Ocon a expliqué qu'à la suite de la publication de photos le montrant dans une tribune du Circuit de Barcelona-Catalunya au cours des essais privés, une rumeur étrange était apparue sur une potentielle blessure.

Le monde de la F1 est parfois fait de mystères. Organisés à huis-clos, les tests qui ont eu lieu en Espagne la semaine passée n'ont pas bénéficié de l'habituelle et étendue couverture médiatique, ce qui a laissé libre cours à un certain nombre de bruits de couloir.

Si ceux-ci ont principalement concerné des incidents ou des solutions techniques, Ocon s'est donc retrouvé au centre d'une rumeur née de clichés le montrant en bord de piste, plus précisément dans une tribune située au niveau du virage 10, notamment en compagnie de son père, en train d'observer les monoplaces pendant qu'il n'était pas dans la Haas VF-26.

Interrogé lors d'une rencontre avec les médias, à laquelle participait Motorsport.com, sur le fait de s'être rendu en tribunes et sur ce qu'il avait pu en retirer, Ocon a d'abord évoqué le sujet de cette rumeur, sur un ton amusé.

"Les gens ont dit que je pilotais alors que j'étais en béquilles, c'est génial. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais oui, mon père a subi une opération du genou, et nous observions les points de freinage, le comportement des voitures et la fermeture du volet [de l'aileron] à l'avant dans le virage 10."

Comment aurais-je pu piloter une F1 si j'étais en béquilles ?

"Et puis, une énorme rumeur a circulé, selon laquelle j'avais subi une opération du genou, mais que j'allais bien et que l'équipe médicale de l'écurie m'avait autorisé à piloter. Comment aurais-je pu piloter une F1 si j'étais en béquilles ? Vous savez, je trouve que c'était une insulte, parce qu'on ne peut pas piloter une F1 si on est blessé, c'est certain."

Puis le vainqueur du GP de Hongrie 2021 d'ajouter : "Quoi qu'il en soit, oui, c'était assez intéressant à regarder depuis le bord de la piste, parce qu'on pouvait voir les différentes trajectoires et comment les pilotes utilisaient le moteur à la sortie du virage 10."

"C'est un point très sensible et très important du circuit, car entre les virages 10 et 12, différentes stratégies ont été utilisées par différents constructeurs, ce qui était assez intéressant, même sur piste mouillée. Donc, oui, les essais sont faits pour ça, c'est le seul moment où je peux voir les voitures rouler de l'extérieur."