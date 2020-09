Ferrari ouvert à un changement de châssis pour Sebastian Vettel

Les deux courses de Silverstone ont tourné au désastre pour Sebastian Vettel qui n'a glané qu'un point lors du GP de Grande-Bretagne avant de terminer 12e du GP du 70e Anniversaire. L'Allemand est, après cinq épreuves cette saison, 13e au classement pilotes, avec dix unités au compteur.

Vettel est à court de solutions pour expliquer ses difficultés et les relations avec Ferrari semblent progressivement se tendre. Mattia Binotto, le directeur de la Scuderia, a tout de même indiqué qu'il ne serait pas contre un changement de châssis si cela pouvait aider le quadruple Champion du monde à retrouver sa compétitivité.

"C'est quelque dont je n'ai pas [encore] discuté. Cela fait partie de la discussion que l'on a au sein de l'équipe. Je crois que nous sommes ouverts si c'est quelque chose qui peut aider. Pourquoi pas ?"

"Je pense que tout ce que nous pouvons faire pour aider est important pour nous, pour Sebastian, et je pense du point de vue de l'équipe et du pilote, pour essayer de faire mieux lors des prochaines courses. C'est important, donc je suis ouvert à cette idée. Je laisse au pilote et à l'équipe le soin de discuter et de décider."

À partir de samedi matin, la semaine dernière, je n'ai plus fait aucun progrès. Sebastian Vettel

Vettel peine de son côté à comprendre pourquoi il s'est rapidement heurté à une limite en termes de performance sur le tracé britannique, et ce dès la course du week-end précédent. "On avait deux week-ends au même endroit et à partir de samedi matin, la semaine dernière [au GP de Grande-Bretagne], je n'ai plus fait aucun progrès. C'est ce qui ressort."

"Je pense que sur le tour de piste, il est un peu plus difficile de juger ce week-end parce que nous courions avec des niveaux d'appui légèrement différents sur la voiture. Sur le tour, il semble que la perte soit assez égale, et j'ai principalement du mal dans les virages à basse et moyenne vitesse."

"C'est quelque chose que nous ne sommes pas arrivés à surmonter. Nous avons évidemment la prochaine course qui arrive dans une semaine, pas ici, mais ailleurs [en Espagne], donc nous verrons ce que nous pourrons faire. Mais avec un peu de chance, nous pourrons être de retour avec un rythme normal."

"Je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, mais aussi le week-end dernier, nos courses [à Leclerc et lui] ont été très différentes. J'ai toujours été coincé dans le trafic en démarrant de plus loin. Perdre la voiture dans le premier tour n'a pas aidé sur ce point, mais il y a avait probablement très peu de tours pour avoir une comparaison en course. Espérons que la prochaine course sera plus tranquille et que nous pourrons donc avoir un meilleur résultat."

