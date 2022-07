La FIA sanctionne la présence des physios dans le Parc Fermé

Charger le lecteur audio

Les commissaires sportifs du Grand Prix d'Autriche ont convoqué des représentants des trois premiers à l'issue de la course, après la cérémonie du podium. Le vainqueur Charles Leclerc ainsi que Max Verstappen (deuxième) et Lewis Hamilton (troisième) étaient soupçonnés d'avoir enfreint la réglementation dans le parc fermé juste après l'arrivée.

La FIA a cité l'article 12.2.1.j) du Code Sportif International et invoqué le motif suivant pour les trois hommes : "Incapacité à suivre les instructions des officiels pour le déroulement sûr et discipliné de l'épreuve". En cause, la présence aux côtés de chacun de leur physio, alors qu'elle était interdite par une note envoyée dimanche matin à toutes les écuries.

Dans leur rapport, les commissaires ont expliqué avoir été informés par le Délégué Média, avant d'avoir accès à des preuves vidéo, que les trois premiers avaient été rejoints par un physio/assistant dont la présence était bel et bien interdite par la procédure décrite en amont. Le rapport précise que cette interdiction existe "en partie pour éviter de se passer des objets avant la pesée".

Les commissaires n'ont pris aucune sanction sportive mais ont en revanche décidé d'infliger à chacune des trois écuries concernées une amende de 10 000 € avec sursis. Si un tel incident se reproduit d'ici la fin de la saison, la FIA pourra aller jusqu'à révoquer l'accès au paddock des individus se rendant dans une zone où ils n'ont pas accès à un moment précis.