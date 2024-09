Gasly et Alpine ont "énormément de mal" avec les pneus tendres neufs

Après un GP des Pays-Bas à deux visages pour Alpine, avec un Pierre Gasly dans les points et un Esteban Ocon bien plus en retrait, les qualifications du GP d'Italie 2024 ont livré une image plus homogène. Plus homogène mais pas vraiment dans le bon sens puisqu'après s'être hissés en Q2, les hommes de l'écurie d'Enstone ont pris les deux dernières places de cette seconde partie de séance, Gasly devançant Ocon de 28 petits millièmes.

Quand il lui a été demandé s'il était difficile de faire mieux, Gasly a acquiescé mais n'a pas manqué de souligner la compréhension difficile des pneus tendres, dans un discours qui n'est pas sans rappeler ce qu'à vécu Red Bull avec Max Verstappen en Q3 : "Non, c'est sûr [qu'il était difficile de faire mieux]", a-t-il expliqué sur Canal+. "Ça a été une séance compliquée. On a du mal, on a énormément de mal avec ces pneus tendres depuis le début du week-end : à chaque fois qu'on les utilise, on n'arrive pas à les faire fonctionner. On a essayé des choses différentes. Au final, le meilleur feeling que j'ai eu de toute la séance, c'était en Q1 avec les pneus usés, ce qui est vraiment étrange..."

"En pneus neufs, on n'arrive pas à faire fonctionner le pneu. Donc non, je pense que l'écart est assez grand avec les voitures de devant par rapport au dernier week-end, mais c'est plus lié à la chauffe des pneus et quelque chose qu'on n'a pas forcément réussi à comprendre pour l'instant. Ça reste mieux que l'année dernière, on sait que c'est un tracé qui est compliqué pour nous [en raison du déficit de puissance du moteur, ndlr]. Demain, normalement, on ne devrait pas utiliser les mêmes conditions (sic), donc ça devrait être un petit peu mieux, mais on verra ce qu'il est possible de faire demain."

L'espoir pour Alpine pourrait résider dans une meilleure tenue des pneus sur les longs relais, notamment face à d'autres concurrents particulièrement véloces dès le début du GP : "On sait que c'est facile de tout perdre dès le premier virage ici, ça arrive très, très vite – les freins froids, les pneus froids – donc il va être important de bien le négocier. Et puis, après, c'est vrai qu'il y a des voitures qui sont très rapides : la Williams ce week-end, [Nico] Hülkenberg sur un tour... Après je pense que sur les longs runs, c'est plus compliqué pour eux, donc va essayer de tirer notre épingle du jeu."

Ocon a retrouvé de meilleures sensations

Esteban Ocon, Alpine A524 Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

De l'autre côté du garage, Ocon a quant à lui souligné, toujours pour Canal+, une A524 bien plus en ligne avec ce qu'il attendait d'elle au retour de la trêve, ce qui lui avait fait défaut aux Pays-Bas : "Le week-end a été beaucoup mieux qu'à Zandvoort où on avait des difficultés en termes de performance. Avec ce qu'on a changé entre vendredi et samedi [à Monza], on a quand même trouvé pas mal de performance sur la voiture et on avait une voiture qui ressemblait plus à la voiture qu'on connait d'habitude, à la manière de la piloter, avec l'équilibre qu'on avait... Il y avait moins de difficultés étranges comme il y avait à Zandvoort, donc ça c'est positif."

Reste que l'écurie ne semble pas encore totalement avoir la main sur ce qui a fait la différence entre les deux épreuves, ce qui laisse un goût d'inachevé à Ocon : "Maintenant, il faut qu'on comprenne d'où ça vient exactement, [par rapport à] ce qu'on a changé entre vendredi et samedi, pour voir si on trouve quelque chose de plus. Mais oui, je pense qu'il y avait un petit peu plus de performance dans la voiture aujourd'hui, donc un petit peu déçu de cette qualif. Maintenant qu'on a un niveau de performance que l'on connaît, on aurait peut-être pu grappiller quelques places. Mais c'est comme ça aujourd'hui et il faudra essayer de le faire demain."