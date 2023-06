Gasly "absolument dégoûté" après avoir été gêné par Sainz

Sur un circuit Gilles Villeneuve détrempé, Pierre Gasly a dû se contenter du 17e chrono lors des qualifications du Grand Prix du Canada. Une piètre performance pour le pilote Alpine, qui s'explique par un incident provoqué par Carlos Sainz.

Dans les derniers instants de la Q1, alors que les conditions de piste s'amélioraient et que tous les pilotes étaient en mesure de se hisser en Q2, Sainz préparait un tour chronométré et était au ralenti à l'approche de l'ultime chicane. Étant resté sur la trajectoire, et malgré les informations données par son ingénieur quant au trafic, l'Espagnol a copieusement gêné Yuki Tsunoda et Pierre Gasly, qui était dans un tour rapide.

Contraints de ralentir, le Japonais ni le Français n'ont réussi à sortir de la zone rouge, tandis que Sainz passait à l'étape suivante. Furieux dans son cockpit, d'autant qu'il a été dans l'obligation d'ouvrir sa trajectoire pour ne pas percuter le pilote Ferrari, Gasly ne décolérait pas une fois sorti de sa monoplace.

"Je suis absolument dégoûté de cette qualif", a-t-il pesté au micro de Canal+. "Ce qui s'est passé devant moi, avec Carlos, était extrêmement dangereux. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que ça arrive avec lui… Je suis complètement dégoûté, c'était un tour qui nous mettait facilement dans le top 6. [La voiture] a bien marché tout le week-end et ça nous ruine la qualif. Au moment présent, je suis juste écœuré."

Déjà épinglé par les commissaires pour avoir gêné à deux reprises Alexander Albon, dans le même virage par ailleurs, au cours des Essais Libres 3, Sainz est de nouveau la cible d'une enquête. Pas de quoi redonner le sourire à Gasly toutefois, qui s'attriste de sa performance. "Malheureusement, peu importe la pénalité, ça ne nous donnera pas la position sur laquelle on aurait dû se qualifier donc, honnêtement, peu m'importe", a-t-il indiqué.

Ironie du sort, Gasly avait été pénalisé lors des dernières qualifications, au GP d'Espagne, pour avoir gêné Sainz, mais aussi Max Verstappen.

"Je pense que c'est juste extrêmement dangereux. Maintenant, j'espère que le règlement sera respecté. Je ne comprends pas l'utilité de ce comportement en piste et surtout l'impact que ça peut avoir derrière. Bien sûr, on s'est retrouvé dans la situation inverse à Barcelone, il s'était qualifié en deuxième position ; aujourd'hui on se retrouve 17e et c'est clair que les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Ça aurait pu être bien plus grave si j'avais essayé de prendre ce virage."

Dixième à Barcelone, après avoir décroché le quatrième temps des qualifications puis été rétrogradé au 14e rang, Gasly aura fort à faire pour espérer décrocher un nouveau top 10 ce dimanche. "Ce qui m'importe, c'est la performance. Ce que je veux, c'est partir devant. Ce que je veux, c'est marquer des points, avoir des bons résultats. Pour ça, il faut faire de bonnes qualifs", a-t-il lancé.

"On peut contrôler ce qu'on a entre nos mains, malheureusement le comportement antisportif d'autres pilotes est hors de notre contrôle… Même en termes de pénalité, ça ne changera strictement rien à notre qualif, donc il va falloir se concentrer pour [la course] demain et essayer de sauver ce qu'on peut, mais avec la performance qu'on a montrée tout le week-end, il y avait clairement, au minimum, une Q3 à aller chercher, si pas plus avec ces conditions."