Gasly peut encore s'améliorer, selon son patron

Depuis sa rétrogradation de Red Bull à Toro Rosso au milieu de la saison 2019, Pierre Gasly est sur une trajectoire ascendante. Au-delà de sa pointe de vitesse impeccable, le pilote français a tout d'abord signé un premier podium en catégorie reine, au Grand Prix du Brésil de la même année, puis a rompu une malédiction vieille de 24 ans avec une victoire surprise au Grand Prix d'Italie 2020.

Et cette année, alors que Yuki Tsunoda apprenait dans la douleur les ficelles du métier, Gasly a dû faire le gros du travail pour maintenir AlphaTauri dans la lutte pour la cinquième place du championnat constructeurs face à Alpine, une bataille finalement perdue. Vu sur les trois premières lignes de la grille de départ à 16 reprises, le Français a récolté 110 points (un record personnel) et s'est hissé à la neuvième place du championnat pilotes.

Et même si Franz Tost reconnaît que Gasly a fait "un grand pas en avant" en 2021, le directeur d'équipe estime que son pilote n'a pas encore débloqué tout son potentiel. "[Gasly] a un potentiel fantastique mais ce qui est important, c'est ce que j'ai toujours le sentiment qu'il peut s'améliorer", a-t-il expliqué.

"Si l'on est à ce niveau et si nous lui donnons une voiture compétitive [cette année], il sera au rendez-vous à 100%. Avec son pilotage actuel, son expérience sur la manière de régler la voiture et de gérer les pneus, il peut lire la course, ce qui est très important. Vous pouvez l'entendre à la radio [avec] les questions qu'il pose. Il a fait un autre grand pas en avant [en 2021], un vrai grand pas en avant. Encore une fois, si notre voiture fonctionne, il sera présent."

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Déçu de ne pas avoir été rappelé par Red Bull pour un éventuel retour dans l'écurie mère, Gasly a néanmoins apprécié son rôle de leader de facto chez AlphaTauri et a admis que ce traitement de faveur a eu une grande influence sur ses performances. Toutefois, le poisson tricolore risque bien vite de devenir trop gros pour son bocal compte tenu du fossé qui continue de séparer l'écurie italienne des top teams.

"Cela dépend des ingrédients que nous réunissons", a répondu Tost quant à l'avenir de Gasly chez AlphaTauri. "Si la voiture marche bien, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas avoir du succès. Mais de là à parler de lutte pour un championnat... Les infrastructures de notre équipe sont bonnes, elles s'améliorent de plus en plus, mais si je les compare à celles de Mercedes, de Red Bull, de Ferrari, de McLaren, nous sommes encore loin derrière. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas, de temps en temps, nous battre avec succès contre eux."

Propos recueillis par Jonathan Noble