Gasly satisfait, Ocon impatient de tourner la page

Alpine a conclu ce Grand Prix des États-Unis par sa 19e arrivée dans les points de la saison, la quatrième dans le top 6, à mettre à l'actif de Pierre Gasly. Le tricolore a mené une course solide derrière les top teams que sont désormais Red Bull, Ferrari, Mercedes et McLaren ; s'élançant de la septième place sur la grille de départ, il s'est classé sixième grâce à deux disqualifications, n'ayant été doublé que par Sergio Pérez.

Surtout, parmi le reste du peloton, seules les Aston Martin ont véritablement rivalisé avec lui, Lance Stroll ayant franchi la ligne d'arrivée à moins d'une seconde tandis que Fernando Alonso a été contraint à l'abandon par un bris au niveau du plancher.

"Au mieux on pouvait faire huitième, et on fait huitième, donc c'est une bonne journée", s'est réjoui Gasly au micro de Canal+ avant d'apprendre que Lewis Hamilton et Charles Leclerc étaient disqualifiés. "En tout cas, on a maximisé tout le week-end. Hier, on finit derrière Russell, derrière la Mercedes, et aujourd'hui on termine derrière la même voiture. On sait qu'on est à ce niveau de performance, et avec ce niveau d'exécution c'était bien. Il y a quelques petits trucs à revoir, le deuxième pitstop qui aurait pu être un peu mieux, mais à part ça, dans l'ensemble c'était un très bon week-end de la part de l'équipe. Il faut juste qu'on trouve plus de performance globale."

Pierre Gasly (Alpine)

Esteban Ocon n'a pas eu la même réussite, c'est le moins que l'on puisse dire. Un gros contact avec Oscar Piastri dans les esses lors du premier tour a fortement endommagé sa monoplace, notamment au niveau du ponton gauche, et il a été contraint à l'abandon.

"C'est malheureux, c'est encore un dimanche difficile pour nous", a déploré l'Ébroïcien sur la chaîne française. "Ça fait quelques dimanches difficiles déjà par le passé, ça nous coûte malheureusement. On a pris un bon départ, une bonne impulsion, on a gagné quelques places, un peu comme hier, donc là-dessus je pense qu'on est plutôt forts, on a fait des beaux progrès sur l'année. Maintenant, ce qui se passe après, voilà, c'est un incident de course et la voiture est endommagée, on ne pouvait pas continuer. Ça se finit là-dessus, ce qui est dommage car je pense qu'on aurait pu marquer des points aujourd'hui. Voilà, on a quelques jours d'attente pour revenir à la course et ça c'est une bonne chose, on pourra passer à autre chose rapidement."

En effet, le Grand Prix de Mexico aura lieu dès le week-end prochain, et Pierre Gasly compte conserver le "même état d'esprit" sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez : "On essaie d'avoir des week-ends qui sont bien construits, bien exécutés, et après se concentrer sur la saison prochaine. Aujourd'hui, on repart avec six points de ce week-end. Il va falloir essayer d'aller chercher encore un bon résultat dimanche au Mexique. On sait que notre place au championnat est fixée, on ne pourra malheureusement pas aller chercher plus. C'est important de prendre chaque course les unes après les autres et essayer de prendre toutes les opportunités qu'il y aura jusqu'à la fin de l'année, et se pencher sur la saison prochaine."

