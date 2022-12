Russell : Avec autant de points, j'aurais fini 3e l'an dernier

Charger le lecteur audio

Pour sa première saison chez Mercedes, George Russell n'a pas démérité, c'est le moins que l'on puisse dire. Au volant d'une Flèche d'Argent clairement imparfaite et nettement en deçà des Red Bull et des Ferrari sur la plupart des circuits, le Britannique de 24 ans s'est classé quatrième du championnat des pilotes devant son septuple Champion du monde de coéquipier Lewis Hamilton ; il a signé 19 arrivées dans le top 5 sur 22 possibles, plus que tout autre concurrent, avec une victoire et une pole position à la clé.

Russell se réjouit de ses performances, tout en restant humble. "Bien sûr, dans une certaine mesure, je suis satisfait de mes performances personnelles", déclare le pilote Mercedes, relayé par Crash.net. "Il n'est pas secret que Lewis a connu un début de saison compliqué, ce qui m'a probablement donné l'opportunité d'engranger plus de points. Mais cela dit, c'est très équilibré entre nous, et c'est bien pour moi."

"Quand on est pilote, on veut être le plus rapide chaque fois qu'on prend la piste. Être au même niveau peut parfois être difficile à avaler, car on croit toujours en soi, on croit toujours pouvoir en tirer le meilleur. Mais quand on a à côté quelqu'un comme Lewis, qui évolue à un tel niveau chaque week-end, il est absolument impossible d'être le plus rapide de l'écurie tous les week-ends."

"Le nombre de points que j'ai marqué cette année m'aurait suffi à finir troisième du championnat l'an dernier. Vu que c'est avec une voiture qui était parfois à plus d'une seconde au tour, j'en tire beaucoup de fierté."

En effet, avec ses 275 points, Russell aurait pu être très bien placé au classement général 2021, certes nettement distancé par les 395,5 et 387,5 unités de Max Verstappen et Lewis Hamilton, mais Valtteri Bottas, classé troisième, n'en avait que 226 au compteur.

Hamilton est en tout cas prompt à saluer les performances de son cadet en 2022. "Il a fait du super travail, il a fait du travail fantastique toute l'année", commente-t-il dans un entretien avec Channel 4. "Très régulier. Il n'y a pas eu de problèmes quant à notre relation de travail. Je suis vraiment fier de lui, je pense qu'il a piloté de manière exceptionnelle."