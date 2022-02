Guerre Russie-Ukraine : Haas retire Uralkali de sa livrée

Charger le lecteur audio

C'est la première conséquence concrète, en Formule 1, de la guerre qui a éclaté entre l'Ukraine et la Russie. Dès vendredi à Barcelone, pour la troisième journée des essais hivernaux, l'écurie Haas F1 Team adoptera une livrée modifiée. La VF-22 sera en piste avec une robe entièrement blanche, faisant ainsi disparaître les références rouges et bleues au drapeau russe ainsi que la mention Uralkali, son sponsor titre depuis l'année dernière et soutien financier de Nikita Mazepin. La présence du pilote russe n'est en revanche pas affectée pour le moment, tandis que l'écurie américaine ne communiquera pas davantage sur les raisons de ce choix dans l'immédiat.

"Haas F1 Team présentera sa VF-22 dans une livrée blanc uni, sans la marque Uralkali, pour la troisième et dernière journée de roulage sur le circuit de Barcelona-Catalunya le vendredi 25 février", indique un très court communiqué. "Nikita Mazepin pilotera comme prévu lors de la séance matinale, tandis que Mick Schumacher prendra le relais l'après-midi. Aucun commentaire supplémentaire ne sera fait pour le moment concernant les accords de l'équipe avec ses partenaires."

Ce communiqué a été envoyé avec l'entête Haas F1 Team et non avec l'appellation officielle utilisée par l'équipe depuis le début de l'année, à savoir Uralkali Haas F1 Team.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a lancé une invasion militaire en Ukraine, après des mois de tension et d'escalade. En entrant en guerre, Vladimir Poutine a suscité des condamnations nombreuses venant des occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis, mais également la France et le Royaume-Uni.

Devant cette actualité internationale inquiétante, la F1 a prévu ce jeudi soir de tenir une réunion de crise avec les écuries pour évoquer notamment le calendrier 2022, où figure pour le mois de septembre le Grand Prix de Russie.

Présents en conférence de presse à Barcelone, Sebastian Vettel et Max Verstappen ont tous les deux été fermes sur la question. L'Allemand est allé le plus loin en indiquant qu'il boycotterait le Grand Prix de Russie si jamais la Formule 1 comptait bel et bien se rendre à Sotchi à l'automne prochain.