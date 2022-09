Hamilton s'excuse : "J'ai perdu mon sang-froid un instant"

Charger le lecteur audio

"C'était une connerie monumentale", a lancé Lewis Hamilton à la radio. "Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez entubé. Si vous saviez comme je suis énervé !" Le septuple Champion du monde ne mâchait pas ses mots dans les derniers tours du Grand Prix des Pays-Bas, c'est le moins que l'on puisse dire.

Grâce à un niveau de performance élevé et à une stratégie efficace, initialement prévue à un arrêt avec un premier relais en mediums et un second en durs, Lewis Hamilton n'avait que douze secondes et demie de retard sur le leader Max Verstappen à 22 tours de l'arrivée ; à la suite d'une première neutralisation provoquée par l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda, le pilote Mercedes était passé en mediums et reprenait une demi-seconde au tour à la Red Bull en durs.

Valtteri Bottas a toutefois immobilisé son Alfa Romeo en bord de piste, entraînant une intervention de la voiture de sécurité. Max Verstappen est rentré au stand pour chausser des pneus tendres, laissant les Mercedes prendre les devants, et si George Russell a finalement décidé de faire de même, Lewis Hamilton est resté en piste pour conserver la tête de la course. Or, il n'a pas pu résister à ses rivaux en raison de ses gommes mediums modérément usées et a rétrogradé au quatrième rang derrière Verstappen, Russell et la Ferrari de Charles Leclerc – d'où la frustration qu'il a exprimée à la radio.

"J'espérais vraiment qu'on puisse faire un doublé en équipe, surtout après une année qui n'a pas été super – je n'ai pas gagné depuis le Brésil [2021]", confie Hamilton à Sky Sports F1. "C'était enfin à notre portée, mais la voiture de sécurité n'a vraiment pas aidé. J'étais proche du point de rupture au niveau des émotions, et je présente mes excuses à l'équipe, je ne me rappelle pas ce que j'ai dit, mais j'ai perdu mon sang-froid pendant un instant. Je pense qu'elle sait toute la passion que je ressens."

Lewis Hamilton (Mercedes)

Le Britannique a ainsi connu un dimanche fort en émotion. "Maintenant, ça va, mais lors de cette course, les émotions ont fait les montagnes russes !" s'exclame-t-il au micro de F1 TV. "Au départ, j'ai eu un petit contact avec Carlos [Sainz] et j'ai craint d'abandonner à nouveau. Avec la stratégie à un arrêt, j'ai vraiment cru que nous allions nous battre pour cette victoire, j'y ai vraiment, vraiment cru."

"Puis la voiture de sécurité est sortie et nous a complètement entubés. Je me suis retrouvé en tête, en sachant que peu importe si je faisais un bon ou un mauvais restart, je n'allais pas pouvoir résister et maintenir ces gars derrière moi. J'ai ressenti des émotions très intenses et je présente mes excuses à l'équipe. En même temps, je ne veux pas m'excuser de ma passion, ça se passe parfois ainsi."

"Il y a énormément de points positifs à tirer de cette journée, de ce week-end. Nous étions là, nous nous battions avec les Red Bull aujourd'hui. C'est une super sensation. Je veux aller de l'avant avec ça, nos arrêts au stand étaient géniaux, les meilleurs qu'on ait eus. Nous avons manqué de chance."

Il ne reste que sept courses à Hamilton pour empêcher que 2022 ne devienne la première saison sans succès de sa carrière, lui qui s'est imposé lors de ses 15 campagnes jusqu'à présent. Il semble que cette première victoire de l'année ne soit pas loin pour celui qui a déjà signé six podiums. "Clairement, mais parfois elle est juste là, et parfois elle est à des kilomètres. Je ne sais pas à quoi m'attendre dans les courses à venir, mais j'espère que nous aurons une autre piste qui conviendra à notre voiture comme celle-ci. Si c'est le cas, encore une fois, nous ne les lâcherons pas d'une semelle", conclut-il.