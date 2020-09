Hamilton "honoré" d'avoir battu le record de podiums de Schumacher

Auteur de sa 88e victoire en Formule 1 au Grand Prix d'Espagne, Lewis Hamilton est surtout monté sur le podium pour la 156e fois de sa carrière dans l'élite, faisant mieux que les 155 arrivées dans le top 3 de Michael Schumacher. Schumacher avait égalé les 106 podiums d'Alain Prost au Grand Prix d'Europe 2002 avant de les surpasser deux semaines plus tard, à Silverstone. Précédemment, Prost avait lui-même détenu le record pendant 15 ans, ayant battu en 1987 la référence fixée par Niki Lauda à 54.

Les détenteurs du record de podiums dans l'Histoire de la F1

Pilote Podiums Grand Prix Juan Manuel Fangio 20 Argentine 1955 Juan Manuel Fangio 35 Italie 1957 Graham Hill 35 Afrique du Sud 1969 Graham Hill 36 Monaco 1969 Jackie Stewart 36 Argentine 1973 Jackie Stewart 43 Autriche 1973 Carlos Reutemann 43 Grande-Bretagne 1981 Carlos Reutemann 45 Afrique du Sud 1982 Niki Lauda 45 Afrique du Sud 1984 Niki Lauda 54 Pays-Bas 1985 Alain Prost 54 Portugal 1987 Alain Prost 106 Australie 1993 Michael Schumacher 106 Europe 2002 Michael Schumacher 155 Europe 2012 Lewis Hamilton 155 70e Anniversaire (2020) Lewis Hamilton 156 Espagne 2020

Pour Lewis Hamilton, qui avait sept ans lorsque Michael Schumacher a commencé sa carrière en Formule 1 et qui a couru face au septuple Champion du monde de 2010 à 2012, ce record a un sens tout particulier. "Tous autant que nous sommes, nous avons grandi en regardant Michael et en rêvant d'être ici un jour", commente le pilote Mercedes. "Ce qui se produit maintenant est encore mieux que ce dont je rêvais quand j'étais petit. Je suis incroyablement reconnaissant de l'opportunité que l'on me donne chaque jour. Michael était un athlète et un pilote incroyable. Je suis donc vraiment touché et honoré d'être mentionné au même niveau qu'un pilote comme lui, qu'Ayrton [Senna], que [Juan Manuel] Fangio."

Michael Schumacher égale Alain Prost au Grand Prix d'Europe 2002

Hamilton est monté sur le podium 156 fois en 256 Grands Prix, soit un taux de réussite époustouflant de 60,94%. Schumacher, en comparaison, a fini dans le top 3 à 155 reprises en 307 départs, soit 50,49%.

Parmi les pilotes qui ont participé à plus d'une course en championnat du monde, ceux des années 1950 ont tiré leur épingle du jeu. C'est le cas de Luigi Fagioli (6/7, 85,71%), Juan Manuel Fangio (35/51, 68,63%) et Giuseppe Farina (20/33, 60,61%). En revanche, depuis le début des années 1960, seul Alain Prost fait mieux que Schumacher et s'approche de Hamilton en termes de pourcentage (106/199, 53,27%). Quant aux pilotes en activité, c'est Sebastian Vettel qui a à la fois le plus de podiums (120) et le meilleur ratio (48,78%) derrière Hamilton.

Hamilton n'est en tout cas plus qu'à trois longueurs du record de victoires de Schumacher, avec 88 succès contre 91, même si son taux de réussite est déjà meilleur (34,38% contre 29,64%). Il pourrait aussi égaler les sept titres du Baron Rouge cette saison, en cas de nouveau sacre avec Mercedes.

Voir aussi :