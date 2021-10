Hamilton : Mercedes a "perdu du terrain" lors des EL2

Auteur du second temps des Essais Libres 1 et de la troisième meilleure marque en Essais Libres 2, Lewis Hamilton a connu une après-midi moins prometteuse que la matinée à Austin. Le Britannique estime en effet que les changements apportés à sa Mercedes W12 n'ont pas été dans le bon sens et juge que son écurie a peut-être "perdu du terrain" sur la concurrence au fil de la première journée du Grand Prix des États-Unis.

Comment s'est passée votre journée ?

Globalement, c'était une bonne journée, mais il y a encore du travail à faire, malheureusement. Pas "malheureusement", c'est comme ça. Les EL1 étaient une très bonne séance, j'ai fait quelques changements et je n'étais pas heureux en P2. Le rythme n'est pas si mal, mais je pense que nous avons perdu du terrain ou qu'ils [la concurrence] en ont gagné. Donc nous avons du travail à faire. Comme toujours.

Il fait chaud ici. Comment cela affecte-t-il le niveau d'adhérence des pneus et de la piste ?

Je ne pense pas que ce soit la chaleur nécessairement. Je pense que c'est littéralement juste la surface de la piste qui est plus rugueuse qu'avant et oui, les pneus sont... c'est très difficile de garder la température dans les pneus, c'est pratiquement impossible, donc il y a probablement plus de dégradation que ce que nous avons connu auparavant.

Est-ce qu'il est difficile de trouver les réglages optimaux ?

Absolument, c'est difficile parce que vous essayez d'obtenir un réglage pour les qualifications, et aussi un réglage qui va fonctionner sur les longs relais. Ce n'est pas une piste facile pour les réglages en général, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de découvertes aujourd'hui, nous devrions être en mesure de bien nous débrouiller.

Valtteri Bottas a dû monter un nouveau moteur à combustion interne. Craignez-vous qu'au cours des six prochaines courses, un sort similaire puisse vous attendre ?

En ce moment, j'ai un moteur neuf, donc je suis juste... Pour l'instant, je garde mon esprit fixé sur une course à la fois.