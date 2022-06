Hamilton prend la défense des circuits urbains

Charger le lecteur audio

Depuis la prise de contrôle de Liberty Media, en 2017, la Formule 1 a changé son approche en ce qui concerne la manière de composer son calendrier de Grands Prix. Autrefois désireux de se rendre sur des circuits permanents construits dans des zones peu peuplées, comme ce fut le cas pour Shangaï, Sakhir ou Yeongam, le Championnat du monde s'est aujourd'hui tourné vers les grandes villes.

Récemment, Djeddah et Miami, villes de plus de trois et cinq millions d'habitants, respectivement, ont organisé leur tout premier Grand Prix de F1. Et Las Vegas, dont la population est tout aussi élevée, se prépare à rejoindre le calendrier l'an prochain.

Avec un nombre de places limité, ces nouvelles destinations poussent les autres types de circuits vers la sortie, dont les "historiques". D'aucuns estiment que leur présence au calendrier est importante, néanmoins Lewis Hamilton se met à la place des spectateurs et considère qu'à l'heure où l'intérêt pour la F1 est en plein essor, il est logique d'organiser une course sur le palier du plus grand nombre de fans.

"Je suis un peu de la vieille école", reconnaît le pilote Mercedes. "J'adore donc l'histoire, en particulier pour certains circuits, mais plus je vieillis, plus je réalise que tout est une question de fans. Nous pourrions nous rendre au beau milieu de nulle part, avec très peu de personnes, de mauvaises installations, une communauté qui n'est pas géniale. C'est cool de rouler sur un circuit historique mais tout est une question de fans."

"Et ce sont les fans qui font [la F1]. Nous l'avons vu avec la pandémie, il n'y a aucune atmosphère quand personne n'est là. Ça ressemblait à une journée de test, ce n'était pas agréable. Maintenant, nous voyons des centaines de milliers de spectateurs se rendre aux courses, pleins d'énergie, d'enthousiasme, d'envie d'en apprendre davantage."

Le septuple Champion du monde avance également que l'organisation de Grands Prix en ville offre la possibilité à des fans issus de milieux différents de prendre place dans les tribunes, ce qui peut contribuer à créer des vocations.

"J'adore le Nürburgring par exemple, mais il n'y a pas une communauté diversifiée là-bas", poursuit Hamilton. "Nous n'avons pas vraiment d'impact. À Miami, nous pouvons faire quelque chose. J'ai rencontré un tas d'enfants venus de milieux différents, ils veulent maintenant se lancer dans l'ingénierie et les STEM [science, technologie, ingénierie et mathématiques, ndlr]. Donc c'est beaucoup plus cool pour moi."