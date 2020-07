Hamilton voit Red Bull comme la plus grande menace de Mercedes

Les essais hivernaux semblaient certes ne pas laisser de doute sur la suprématie de Mercedes, mais la vérité des tests de pré-saison n'est pas toujours celle des qualifications, et au sein de l'équipe à l'étoile, on ne crie évidemment pas victoire.

Le Red Bull Ring, qui accueille les deux premiers Grands Prix de l'année, n'est historiquement pas un terrain très favorable à Mercedes, qui n'y a signé qu'une troisième et une cinquième places sur les deux dernières saisons. Pendant ce temps, c'est à chaque fois Max Verstappen qui s'imposait pour Red Bull – un rival avec lequel les Flèches d'Argent vont continuer de compter.

"Ils avaient l'air relativement compétitifs au fil des essais", commente Lewis Hamilton. "C'était relativement serré entre les trois meilleures équipes et nous pensons que c'est Red Bull en particulier qui est le plus proche de nous. Et Max progresse année après année, donc je m'attends à ce qu'ils soient des concurrents redoutables. Ils sont toujours très compétitifs sur ce circuit et vont certainement nous challenger lors de ces deux week-ends. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner."

"Je pense que la concurrence se rapproche, comme on l'a vu en essais – Red Bull en particulier a l'air vraiment compétitif", acquiesce Valtteri Bottas. "Sans aucun doute, Ferrari sera au niveau également. Nous n'allons donc pas avoir la tâche facile. Ce circuit n'a pas toujours été le plus favorable pour nous, mais chaque année est différente, d'une certaine manière. Nous croyons, nous espérons pouvoir nous battre pour la victoire. C'est l'objectif, clairement."

"Mais ce n'est que de la spéculation – cela fait si longtemps que nous ne sommes pas montés dans une voiture ! Je suis sûr que celle de chaque écurie est différente de ce qu'elle était censée être à Melbourne." En tout cas, pas celle de Haas, dont Romain Grosjean n’a même pas la certitude qu'elle aura des évolutions d'ici la fin de la saison... ni même la Ferrari !

Quoi qu'il en soit, Mercedes a une certaine marge de progression sur le Red Bull Ring, après deux pannes en 2018 et un léger manque de performance l'an passé. Hamilton est néanmoins optimiste : "Ici, nous ne sommes habituellement pas dans la fenêtre parfaite de température opérationnelle pour notre voiture. Mais j'aime à penser que nous sommes dans une meilleure position cette année avec les améliorations que nous avons apportées à la voiture de cette saison. On verra bien."

