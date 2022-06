Hamilton de retour sur le podium et "submergé par l'émotion"

Charger le lecteur audio

Sept courses consécutives sans podium, c'était du jamais vu depuis 2013 pour Lewis Hamilton. Ce dernier a mis un terme à cette vilaine série en obtenant la troisième place du Grand Prix du Canada.

Lire aussi : Course - Verstappen remporte un duel stratégique face à Sainz

Prenant aisément l'avantage sur Fernando Alonso grâce à la stratégie peu optimale d'Alpine, Hamilton n'a finalement pas eu de réel adversaire dans la bataille pour le podium, s'avérant lui-même incapable de menacer les deux leaders qu'étaient Max Verstappen et Carlos Sainz. Il a ainsi obtenu la troisième place, à sept secondes de la victoire (grâce à la neutralisation tardive de la course par la voiture de sécurité) et cinq secondes devant son coéquipier George Russell.

"Je suis franchement submergé par l'émotion d'avoir obtenu cette troisième place", déclare le septuple Champion du monde. "C'est une telle bataille cette année pour notre équipe, avec la voiture. Mais nous restons vigilants et concentrés afin de ne jamais abandonner. C'est quelque chose dont je suis très fier, et mes mécanos et ingénieurs sont une source d'inspiration pour moi."

"Comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas à ça en abordant le week-end. C'est mon second podium de l'année. C'est vraiment spécial, surtout là où j'ai remporté la première victoire en Grand Prix. J'adore Montréal", ajoute celui qui a remporté sept victoires en 13 courses sur le Circuit Gilles Villeneuve.

Lewis Hamilton (Mercedes) soulève son trophée sur le podium

Hamilton tire une satisfaction particulière du dernier relais, où il n'a laissé filer que six secondes sur Verstappen en 16 tours. "À part à Barcelone, je pense que c'est le meilleur rythme de course que nous ayons eu – en particulier dans le dernier relais, où j'avais vraiment une bien meilleure sensation dans la voiture", estime le pilote Mercedes sur F1 TV. "Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit que je pouvais peut-être tenir leur rythme, mais ils sont passés au niveau supérieur au restart. C'était dur de tenir leur rythme, mais je suis content d'avoir fait tout ce que je pouvais pour passer devant."

Celui qui accuse déjà 98 points de retard sur Max Verstappen précise : "[Red Bull et Ferrari] sont un petit peu trop rapides pour nous actuellement. Je donnais tout ce que j'avais, mais nous nous rapprochons. Il faut que nous continuions à travailler dur. Espérons nous battre avec ces gars-là."

Quant à savoir comment va son dos, qui souffre grandement du marsouinage de la W13 et avait été particulièrement malmené à Bakou, Hamilton conclut : "Ça va. Je retrouve ma jeunesse !"