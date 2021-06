Hamilton : "Ma seule option était de rester en piste"

Le Grand Prix de France 2021 nous a offert un énième duel haletant entre Lewis Hamilton et Max Verstappen cette saison, avec un aspect stratégique crucial en raison d'une usure des pneumatiques plus élevée que prévu sur le Circuit Paul Ricard. Hamilton avait pris la tête au premier virage grâce à une erreur de Verstappen, mais un undercut particulièrement puissant a permis au pilote Red Bull de surmonter ses trois secondes de déficit lors du premier arrêt au stand.

Par la suite, Verstappen s'est maintenu devant avant que Red Bull ne décide de lui faire changer de pneus une deuxième fois, après quoi le Néerlandais a rapidement réduit l'écart sur Hamilton, jusqu'à prendre l'avantage dans l'avant-dernier tour. "Félicitations à Max, il a fait de l'excellent travail aujourd'hui", commente Hamilton. "[Red Bull] avait juste la meilleure vitesse de pointe tout le week-end, et après un vendredi si difficile pour nous, je suis vraiment content du résultat d'aujourd'hui. Bien sûr, nous n'avons pas gagné alors que nous menions, mais je n'avais plus de pneus à la fin. J'ai donc perdu cette place malheureusement, mais c'était quand même une bonne course."

Malgré le rythme somme toute correct affiché par les Mercedes ce dimanche, Hamilton ne manque pas de pointer du doigt la faiblesse de la Flèche d'Argent : "Il faut que nous trouvions du rythme, c'est sûr. On voit que la majeure partie du temps que nous avons perdu aujourd'hui, c'était juste en ligne droite. Nous allons donc devoir creuser, essayer de comprendre pourquoi il en est ainsi, que ce soit la puissance ou la traînée. Nous avons quand même un bon package, et je ne suis pas vraiment sûr de comment nous avons perdu cette position aujourd'hui…"

Mercedes a effectivement été surpris par l'undercut lors de la première salve d'arrêts. "Nous ne savons pas à quel point il allait être efficace, mais ce qui a été vraiment surprenant était que le pneu avant s'use si vite", souligne Hamilton. "Cependant, ils avaient manifestement une bonne stratégie qui a vraiment bien fonctionné aujourd'hui."

Bien entendu, avec un second changement de pneus pour Verstappen après 32 des 53 tours, une option évidente pour Mercedes était de faire rentrer Hamilton au stand également par la suite. Cependant, une telle stratégie n'aurait pas été viable selon le septuple Champion du monde, qui avait plus de trois secondes de retard sur son adversaire avant l'arrêt de ce dernier.

"Il était déjà assez loin devant, donc la seule option que j'avais vraiment était de rester en piste, sinon… encore une fois, il me faisait l'undercut, donc il serait juste ressorti devant et je n'aurais pas été capable de le menacer car ils sont trop rapides en ligne droite. La seule option était donc de rester en piste aussi longtemps que possible et d'espérer que les pneus tiennent", conclut Hamilton. Ça n'a pas été le cas, et l'Anglais accuse désormais 12 points de retard sur Verstappen au classement général.