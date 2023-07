Hamilton-Verstappen en 1re ligne : Horner ironise sur leur "passif"

Dimanche, les deux anciens rivaux pour la couronne mondiale 2021 Lewis Hamilton et Max Verstappen prendront le départ côte à côte, devant les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, idéalement placées sur la grille en cas de bisbilles entre les deux hommes.

Appelé à commenter le résultat des qualifications de Budapest, Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull Racing, a évoqué le "passif" entre son pilote et le septuple Champion du monde de Mercedes.

Souvenir d'Abu Dhabi 2021 !

Il faut dire que l’histoire, en Hongrie, est justement belle, en ce sens qu’elle permet de rappeler que la dernière apparition de Verstappen et Hamilton sur la première ligne d’un Grand Prix remonte à…Abu Dhabi 2021, la finale si décriée ayant titré Max Verstappen pour la première fois de sa carrière.

La mission pour Hamilton, demain, ne consistera pas à se replacer dans la lutte d’un titre mondial 2023 qu’il ne dispute pas, mais à mettre fin, là aussi, à la série en cours de six succès de Verstappen, débutée à Miami.

"Je pense que la position sur la piste ici est un peu comme Monaco sans les barrières et qu'une fois que vous avez la position sur la piste, il est très difficile de dépasser", a déclaré Horner au micro de Sky Sports F1. "Il s'agit donc d'une question de stratégie et je pense que nous avons un meilleur rythme en course. Mais cela va se jouer au départ. Nous savons qu'il y a un peu de passif entre ces deux-là, alors tant qu'ils passent les deux premiers virages, ils connaîtront une bonne course !"

Horner estime que Red Bull a "laissé un peu [de performance] sur la table", citant notamment une perte de temps de Verstappen dans le virage 13 pour expliquer son échec dans la course à la pole position pour trois millièmes de seconde. Néanmoins, le Britannique reconnaît avec fair-play la performance du jour réalisée par son rival.

"Tout le mérite revient à Lewis et Mercedes, c'était un tour très fort à la fin. C'était un gros tour. Nous en avons laissé un peu sur la table, mais vous savez, la deuxième place sur la grille de départ, en première ligne, c'est toujours très bien."

Pérez toujours en retrait

Moins remarquable, la performance du jour de Sergio Pérez place le Mexicain en neuvième position sur la grille de départ. Si l’actuel second au championnat est cette fois parvenu à éviter l’écueil de la Q1 et à se hisser en Q3 pour la première fois en six courses, il n’est guère parvenu à classer sa Red Bull devant les McLaren et a aussi vu les deux Alfa Romeo se hisser devant lui, tout comme la Ferrari de Charles Leclerc et l’Aston Martin de Fernando Alonso.

"C'est la première fois qu'il est en Q3 depuis Miami, donc je pense que c'était important pour lui d'y arriver", a déclaré Horner, sans pouvoir trop en faire au sujet de cette performance, que beaucoup compareront à la treizième position de Daniel Ricciardo chez AlphaTauri. "Je suis sûr qu'il ne va pas être content d'être neuvième, mais c'est une grille assez bizarre. Nous avons les Alfa [Romeo] là-dedans. Nous avons d'autres voitures qui ont un peu bougé, donc c'est un peu mélangé."

Au championnat du monde, Max Verstappen caracole en tête avec 99 points d’avance sur Sergio Pérez, qui dispose lui-même d’un coussin de 19 unités sur Fernando Alonso. Lewis Hamilton occupe le quatrième rang du classement, à 35 points du Mexicain.