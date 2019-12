Latifi estime que Russell aura un avantage en 2020

Après quatre saisons complètes en GP2/F2, Nicholas Latifi, 24 ans, touche enfin au but. Titularisé pour 2020 par l'écurie Williams, le Canadien aura fort à faire pour lever les doutes qui l'accompagnent en discipline reine, que ce soit en raison de son palmarès en catégories inférieures ou de ce qu'il a pu montrer jusqu'ici, même si sa saison 2019 de F2 a été, de loin, la meilleure de son passage dans l'antichambre de la F1. Il a en effet terminé second, avec quatre victoires et huit podiums, derrière un Nyck de Vries rapidement intouchable.

Lire aussi : Dan Ticktum rejoint Williams

Mais plus encore, Latifi débarque au sein d'une structure qui semble depuis deux ans au fond du gouffre et peine à en sortir. La campagne 2019 aura été particulièrement difficile avec une monoplace qui est arrivée en retard aux essais hivernaux et qui a, pendant toute la saison, manqué de pièces de rechange. Et même si Claire Williams, la directrice adjointe de Grove, juge que 2018 était pire et offrait moins d'espoir, un retournement spectaculaire de la situation semble peu probable.

Enfin, il faut ajouter à cela l'équipier du vice-champion F2, George Russell, qui aura 22 ans au moment de débuter la saison 2020, soutenu par Mercedes et considéré comme u'n des pilotes les plus prometteurs de sa génération, qui vient d'écraser Robert Kubica dans la lutte interne. "Je vais essayer de faire mon propre truc", a déclaré un Latifi humble, à ce sujet. "Je suis moi-même, je suis le pilote que je suis."

"Évidemment, George est un des pilotes junior les plus estimés. Je suis vraiment impatient de me retrouver contre lui. Bien sûr, il sera un bon maître-étalon, une bonne référence pour moi dans les premières étapes, pour apprendre. Il ne sera plus un rookie l'an prochain, donc j'imagine qu'il aura un avantage."

"Je pense que nous allons très bien travailler ensemble. Quels seront les résultats, quelle sera la performance, c'est évidemment très difficile à dire. Mais en dehors de ça, mon objectif va quand même juste être d'essayer d'extraire la performance maximale, qu'importe le package que nous aurons."