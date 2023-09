Lawson pense avoir perdu les points au départ

Liam Lawson continue de convaincre dans son intérim chez AlphaTauri, où il remplace Daniel Ricciardo, victime d'une fracture métacarpienne à la main gauche dans un accident survenu aux essais du Grand Prix des Pays-Bas. Après une première prestation encourageante avec la 13e place d'une course semée d'embûches à Zandvoort, le rookie a confirmé le week-end dernier à Monza.

Dans le Temple de la Vitesse, où il avait signé un podium et une pole position en FIA F3, Lawson s'est qualifié à une belle 12e place, juste derrière son coéquipier Yuki Tsunoda. Ce dernier n'a pas pu prendre le départ de la course, trahi par la mécanique, mais Lawson, malgré un envol timide permettant à la Haas de Nico Hülkenberg de prendre l'avantage, est parvenu à se classer 11e, à moins de sept secondes de la dixième position occupée par Valtteri Bottas – ses deux arrêts n'ayant pas rivalisé avec la stratégie durs/mediums de l'Alfa Romeo.

Bien que satisfait de sa performance, Lawson a été déçu par ce résultat. Lorsque Motorsport.com lui demande à quel point il se sentait mieux préparé à Monza qu'à Zandvoort, après un passage sur le simulateur, l'intéressé répond : "Bien mieux préparé, à vrai dire. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour se battre pour les points. Tout le travail fait en amont aide vraiment, je me sens bien plus à l'aise dans la voiture."

"Mais je suis juste un peu déçu de la course. Je pense qu'on avait peut-être le rythme pour les points. Je ne suis pas sûr, il faut étudier ça. Mais j'ai pris un mauvais départ, je pense que c'est là qu'on a vraiment perdu cette chance. Bref, un peu déçu d'être si proche."

Liam Lawson (AlphaTauri)

En fin d'épreuve, Lawson a résisté pendant plus de six tours à la McLaren d'Oscar Piastri avant d'être dépassé, mais l'Australien avait de toute façon une pénalité de cinq secondes. "Il est arrivé en pneus neufs, et il était bien plus rapide, mais ils n'avaient pas une très bonne vitesse de pointe ; cela m'a plus ou moins protégé", explique le Néo-Zélandais.

Yuki Tsunoda, pour sa part, s'est réjoui du rythme affiché lors du reste du week-end. "Il y a beaucoup de points positifs à tirer de cette semaine", commente le Japonais, relayé par le site officiel de la F1. "Le rythme, au moins des trois dernières courses : on a été assez constants. On a connu quelques difficultés mais on a su revenir plus forts le lendemain. C'est un peu notre force : on arrive à tout assembler et à tirer de la performance à chaque course, alors je ne suis pas inquiet. J'attends Singapour avec impatience."

Lawson semble en tout cas commencer à s'habituer aux courses particulièrement longues de la Formule 1. "C'est aussi quelque chose vers quoi je travaille depuis un moment", souligne-t-il. Pourra-t-il participer à d'autres ? Christian Horner a fait savoir que la participation de Ricciardo était quasi impossible à Singapour et improbable pour le Japon, mais en l'absence d'information officielle, Lawson préfère évidemment rester prudent.

Ainsi, lorsque nous lui demandons si courir à Suzuka l'enthousiasmera s'il a l'opportunité de le faire, le jeune loup répond : "Si, exactement. Si j'ai l'opportunité. Pour l'instant, je vais me préparer de manière normale, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer."

Propos recueillis par Adam Cooper