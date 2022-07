Leclerc : Aucun problème avec la voiture lors du crash du Castellet

Charger le lecteur audio

Alors qu'il était en tête du Grand Prix de France, Charles Leclerc a perdu le contrôle de sa Ferrari F1-75 lors du 18e tour de course et terminé dans un mur de pneus au fond du dégagement du double droite du Beausset. Alors qu'il tentait de s'en dégager en effectuant une marche arrière, un message radio diffusé par la réalisation TV internationale a semé le doute dans l'esprit de certains observateurs sur ce qu'il s'était passé.

Et même après la course, la théorie d'un problème d'accélérateur – qui aurait eu une certaine résonance avec le souci rencontré en fin de GP d'Autriche par le même Leclerc – a continué à être répandue sur les réseaux sociaux, alors même que le Monégasque lui-même estimait avoir commis une erreur, même s'il attendait de "regarder les données" pour en être pleinement sûr.

Une semaine plus tard, le verdict est clair : la Ferrari n'était pas en cause, et c'est donc bien une erreur à la réaccélération qui a coûté la victoire et de précieux points au #16. "Je déteste vraiment dire 'oh, c'est le vent, ou un oiseau' [qui a causé l'accident]. C'est moi qui pilote la voiture, et j'ai fait une erreur. Donc, oui, les conditions [de piste] changent un peu à chaque tour, mais c'est la même chose pour tout le monde. C'est évidemment plus délicat quand vous êtes à la limite, mais je pense que tout le monde est à la limite."

Interrogé sur le message radio qui évoquait l'accélérateur, Leclerc a expliqué : "J'ai compris qu'il y avait des doutes, mais c'est juste que le couple est limité en première vitesse. Donc, je parlais de cela [au moment d'enclencher la marche arrière], pas de quoi que ce soit avant [l'accident dans le mur de pneus]. Donc, il n'y avait rien sur la voiture."

"Eh bien, il le faut", a-t-il ajouté lorsqu'il lui a été demandé s'il avait tourné la page après cet épisode. "Ça ne m'aidera en rien de m'attarder sur mon erreur ou de rester dans le passé. Je l'ai commise, elle m'a coûté beaucoup de points, j'en suis conscient. Et c'est tout. Maintenant, j'ai juste besoin de passer à autre chose, de me concentrer à 100% sur ce week-end, d'essayer de faire le mieux possible, d'essayer de gagner cette course et ensuite je suis sûr que tout se passera bien."