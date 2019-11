Leclerc : Des écuries tentent de "déstabiliser" Ferrari

Disposant d'une unité de puissance désormais considérée comme la référence du plateau, Ferrari fait également l'objet de suspicions de la part de la concurrence depuis quelques semaines. Face à la percée de la Scuderia en matière de performance depuis la fin de l'été, certains ont demandé des clarifications à la FIA quant au recours à certaines techniques, comme le révélait Motorsport.com la semaine dernière. L'utilisation d'huile au niveau du refroidisseur d'air pour provoquer un surplus de puissance est évoquée, tout comme la légalité du système de récupération d'énergie, mais à ce jour aucune réclamation n'a officiellement été déposée par une écurie rivale.

Lire aussi : Le moteur Ferrari éveille des soupçons, la FIA sollicitée

Cette situation permet d'ailleurs à Ferrari d'afficher une certaine sérénité en arrivant à Mexico, où l'Autódromo Hermanos Rodríguez pourrait être un terrain de jeu idéal pour la SF90. Quant à Charles Leclerc, il estime que l'affaire est avant tout une tentative de déstabilisation. "Je pense qu'à chaque fois qu'une équipe est dans une bonne période, tout le monde cherche les petites choses pour essayer de la déstabiliser", a déclaré le Monégasque à son arrivée à Mexico. "Mais ce n'est pas le cas. Je pense que nous sommes très confiants en interne quant au fait qu'il n'y a aucun problème avec ça, donc ça ne nous affecte pas."

Ferrari imbattable à Mexico ?

Avant le début du week-end, Max Verstappen a déjà planté le décor en faisant de Ferrari le grandissime favori. Aux yeux du Néerlandais, la Scuderia sera tout simplement imbattable sur un circuit où il est pourtant parvenu à faire triompher sa Red Bull lors des deux dernières éditions. Une performance qu'il ne se sent pas en mesure de rééditer à la régulière.

"Du côté de Ferrari, au fil de l'année ils ont gagné toujours plus en puissance", fait-il remarquer. "Je pense que c'est très dur de les battre, pour être franc ; même si l'on a une voiture qui est une demi-seconde plus rapide, ça reste presque impossible de les battre en qualifications. Comme on peut le voir avec Mercedes, ils ont la meilleure voiture par rapport à eux, mais il leur en manque quand même en qualifications. La différence de vitesse qu'ils ont est dingue."

Interrogé sur la provenance de ce gain de puissance dans les rangs de l'écurie de Maranello, Verstappen confie ne pas en avoir la moindre idée. "Sinon nous aurions bien sûr fait pareil sur notre moteur", lance-t-il. "Nous continuons à redoubler d'efforts de notre côté et à trouver plus de puissance, mais le déficit est vraiment important. Quand on regarde par rapport à Mercedes et Renault, je pense que nous sommes costauds, il ne nous manque pas vraiment tant que ça. Mercedes roule évidemment avec davantage d'appui que nous, mais nous sommes proches d'eux, alors j'imagine que c'est déjà un bel accomplissement."