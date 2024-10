Leclerc : La "constance" peut aider Ferrari dans la course au titre

Depuis la dernière victoire de Max Verstappen lors du Grand Prix d'Espagne, McLaren s'est positionnée comme l'équipe la plus performante du plateau. Un statut qui s'est confirmé depuis la reprise du championnat après la pause estivale, l'écurie britannique s'étant imposée lors de trois des quatre dernières manches.

C'est à la suite de l'épreuve en Azerbaïdjan que McLaren a pris la tête du championnat du monde des constructeurs, avant d'accroître son avance grâce à un double podium à Singapour. Désormais, l'équipe basée à Woking compte 41 points d'avance sur Red Bull et semble intouchable au vu de la performance affichée lors des dernières courses.

À 34 unités de l'écurie autrichienne et à 75 de McLaren à six Grands Prix de la fin de la saison, Ferrari se positionne en embuscade à la troisième place du classement des constructeurs. Les dernières performances de l'écurie italienne lui permettent de rester mathématiquement dans la course au titre, notamment grâce aux quatre podiums consécutifs, dont une victoire, de Charles Leclerc avant l'épreuve nocturne de Singapour.

Tandis que McLaren semble se diriger tout droit vers un neuvième titre constructeurs, le dernier datant de 1998 avec Mika Häkkinen et David Coulthard au volant de la MP4-13, Charles Leclerc refuse de renoncer aussi tôt, même si Ferrari n'a pas été en mesure de suivre le rythme de l'écurie britannique.

"Je pense que si nous continuons à être constants et que nous ne ratons pas trop d'occasions, nous ferons le compte à la fin et nous espérons que cela sera suffisant pour obtenir le titre des constructeurs", a déclaré Leclerc après avoir terminé cinquième sous les projecteurs de Singapour. "Mais en termes de rythme, je ne pense pas que nous soyons encore au niveau pour nous battre pour le titre des constructeurs. Je ne nous vois pas trop dans la lutte, mais s'ils font des erreurs, alors nous pourrions nous retrouver dans la lutte comme nous le sommes maintenant."

Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Vainqueur à Monza, deuxième à Bakou, puis cinquième à Singapour après une séance de qualifications complètement ratée, Leclerc ne veut pas accorder trop d'importance aux performances de Ferrari lors de ces trois dernières courses qui, selon lui, n'ont pas vraiment permis à l'équipe de Maranello de résoudre ses problèmes, notamment les rebonds dans les virages à grande vitesse qui l'ont affectée depuis la mise à jour de Barcelone.

"Même si les deux dernières courses ont été bonnes, nous avons toujours dit qu'il fallait faire attention à ne pas avoir de fausses attentes parce que McLaren a toujours une meilleure voiture que nous, et même un peu plus", a-t-il expliqué. "Il y a des circuits où nous serons très proches, d'autres où nous serons plus éloignés. Avant cette course, nous étions assez proches et nous n'avons jamais vraiment eu la voiture la plus rapide, sauf peut-être à Monaco, et à Monza, où nous étions assez forts aussi."

Red Bull en ligne de mire

Désormais sur les talons de Red Bull, Ferrari pourrait profiter de la méforme de l'écurie autrichienne ainsi que de celle de son pilote Sergio Pérez, le Mexicain ne prenant que 13 points lors des quatre derniers Grands Prix depuis la trêve estivale. Le coéquipier de Charles Leclerc, Carlos Sainz, avait déclaré avant le GP d'Azerbaïdjan que Ferrari restait dans la lutte pour le titre. Après Singapour, il a estimé que Red Bull serait en ligne de mire si McLaren s'avérait être hors de portée, l'écurie britannique restant la cible principale du Cheval Cabré.

"McLaren est définitivement favori pour la victoire", a ajouté l'Espagnol. "Nous avons toujours Red Bull dans notre ligne de mire, et évidemment McLaren. S'ils commencent à être moins performants ou s'ils se mettent à avoir des problèmes, alors nous devons rester dans le coup."

"[Battre Red Bull] montrerait une bonne résilience de l'équipe après une période difficile de l'année où nous avons perdu beaucoup de points et où nous avons pris du retard sur le développement. Mais Red Bull va revenir en force avec des améliorations à la fin de la saison, une fois qu'ils auront compris ce qu'ils ont fait de mal avec leur voiture, donc ce ne sera pas facile de les battre non plus."