Leclerc salue le rôle de Vasseur dans la "bulle" autour de Ferrari

La Scuderia Ferrari connaît une campagne 2023 difficile où ses espoirs de se battre pour le championnat se sont rapidement évaporés suite aux difficultés rencontrées en course avec la SF-23.

Cependant, sous la houlette de Frédéric Vasseur, son nouveau patron, l'équipe a procédé à un certain nombre de changements au niveau de l'infrastructure et des réglages de la voiture, ce qui semble avoir contribué à inverser la tendance, avec le retour de Charles Leclerc sur le podium lors du récent Grand Prix de Belgique.

Dans une interview exclusive accordée à Motorsport.com, Leclerc s'est dit impressionné par la façon dont Ferrari a répondu aux défis du début de saison. Et il a souligné la manière dont Vasseur en particulier a aidé à résoudre le problème historique de l'écurie, à savoir une trop grande influence des critiques extérieures, en particulier des médias italiens.

"Je pense que nous avons créé une bulle sans être trop influencés par ce qui se passe à l'extérieur, ce qui est une très bonne chose", a expliqué Leclerc. "Je pense que Fred a vraiment compris que les médias pouvaient influencer un peu l'équipe par le passé, et c'était l'un des points sur lesquels nous nous sommes concentrés au début de l'année."

"Là-dessus, nous avons progressé. Je n'ai donc pas l'impression que ce soit encore le cas. Bien sûr, il y a des moments difficiles à gérer, mais c'est la même chose pour tout le monde dans le paddock, même si Ferrari est toujours un peu plus sous le feu des projecteurs."

Charles Leclerc (Ferrari SF-23) lors du Grand Prix de Belgique 2023.

Ferrari de retour sur la bonne voie

La déception de cette saison n'est pas nouvelle pour Leclerc, qui a également connu une période difficile en 2020, lorsque Ferrari n'a pas atteint ses objectifs de pré-saison. Mais il pense que les choses sont mieux gérées aujourd'hui, car il est clair que Ferrari a une meilleure idée de la direction à prendre qu'auparavant.

"Nous avons tous vécu cela avec l'ensemble de l'équipe en 2020, où, évidemment, les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce que nous attendions au début de la saison", a-t-il déclaré.

"C'est difficile. Mais je pense que dans ces moments-là, le plus important est de toujours avoir une direction claire dans laquelle travailler, car il est très facile de perdre un peu le fil lorsque les choses ne se passent pas comme on le souhaite."

"Souvent, cela ne vient pas d'une seule chose, mais de plusieurs qui font une petite différence dans la mauvaise direction. Il faut mettre le doigt sur ces éléments et travailler uniquement sur eux, sans tout remettre en question. Je pense que nous avons fait du bon travail cette fois-ci."

Puis il a ajouté : "En 2020, je trouvais qu'il était un peu plus difficile de se remettre dans le droit chemin. Mais cette année, j'ai tout de suite senti que nous étions sur la bonne voie. Et nous travaillons dans la bonne direction."

Les efforts de Ferrari pour surmonter ses problèmes en 2023 n'ont pas été simples, dans la mesure où le constructeur a recherché une anomalie caractéristique de sa voiture plutôt que de se focaliser sur un manque flagrant de rythme.

Charles Leclerc après sa pole position à Spa.

La SF-23 s'est avérée très rapide en qualifications, Leclerc ayant démarré en pole position à deux reprises cette saison. Cependant, un manque de constance dans ses performances a entraîné des problèmes de dégradation des pneus qui ont souvent placé Leclerc et Carlos Sainz sur le reculoir en course.

Lorsqu'il lui a été demandé s'il était plus difficile de résoudre un tel problème que de simplement trouver plus d'appui, Leclerc a répondu : "Cela semble complexe."

"Et, pour être tout à fait honnête, après les deux premières courses, on s'est dit : 'OK, c'est bizarre'. Parce que lors des qualifications, nous sommes très rapides, [et quand] nous arrivons en course, nous avons beaucoup de mal ; et en fin de compte, la voiture est la même, donc nous ne pouvons pas la modifier."

"Mais dès que nous avons compris les deux ou trois points sur lesquels nous devions travailler pour améliorer notre rythme de course, la direction à prendre est apparue très clairement."

"Cela prend du temps, parce qu'il faut du temps en F1, et vous ne pouvez pas vous améliorer d'un jour à l'autre. Nous avons fait quelques progrès, mais nous devons en faire d'autres car la route est encore longue pour rattraper Red Bull."

