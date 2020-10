Hamilton : Les anciens pilotes "font une fixette" sur moi

Il est probable qu'au terme de cette saison 2020, Lewis Hamilton soit incontestablement le plus grand pilote de l'Histoire d'un point de vue statistique. Mais est-il le meilleur pour autant ? C'est le genre de question qui se pose depuis la nuit des temps (ou du moins depuis que la Formule 1 existe), sans que l'on puisse jamais y donner de réponse définitive.

Certaines légendes du sport automobile, tout en reconnaissant son immense talent, ont émis des doutes sur le véritable mérite de Hamilton. C'est le cas de Jackie Stewart qui, début 2019, avait qualifié l'Anglais de "très chanceux" d'avoir fait ses débuts dans un top team, et a récemment jugé que Hamilton avait "une voiture tellement supérieure que c'est presque injuste vis-à-vis du reste du plateau". Son style extravagant et son véganisme ne sont pas non plus du goût de tout le monde.

Ces commentaires, l'intéressé les prend avec philosophie. "Je ne pense pas qu'il faille critiquer qui que ce soit pour la manière dont on fait les choses", estime Hamilton. "Beaucoup de gens me critiquent, en particulier les pilotes plus âgés. Ils font une fixette là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'un jour, ça leur passera. J'ai énormément de respect pour les légendes du passé, même celles qui parlent de moi négativement en permanence. Je conserve une grande estime pour eux, car je sais que c'était extrêmement difficile à cette autre époque de l'Histoire. C'était incroyablement dur pour eux, et ils demeurent les légendes qu'ils étaient alors."

Hamilton est bien parti pour devenir le premier pilote de Formule 1 à remporter 100 Grands Prix, et compte tenu du resserrement de la hiérarchie qui devrait s'opérer avec la nouvelle réglementation (notamment financière), il paraît peu probable que l'un de ses successeurs parvienne un jour à l'égaler. Quoi qu'il en soit, le pilote Mercedes se montre clair sur le fait qu'il encouragera la jeune génération à viser ses records.

"Dans 20 ans, avec le recul, je peux vous le promettre : je ne dénigrerai aucun jeune pilote qui a du succès. Notre responsabilité, en tant que pilotes plus âgés, est de les mettre en lumière autant que possible et d'encourager ceux qui… Il y en aura un, que ce soit Max [Verstappen] ou un autre, qui visera le record que j'ai fini par établir. Je ne peux pas lui souhaiter de ne pas le battre, ce serait la mauvaise approche. Je devrais l'encourager et espérer qu'il atteigne son plein potentiel, et si cela lui fait battre le record, alors c'est génial", conclut-il. Verstappen a déjà neuf victoires à son actif, contre quatre pour Hamilton au même âge.

Propos recueillis par Luke Smith

