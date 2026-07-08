Le choix de réglage qui a coûté cher à Lewis Hamilton à Silverstone

Ferrari n'avait pas abordé le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne avec un grand optimisme, ses ingénieurs estimant que la Scuderia pouvait concéder jusqu'à six dixièmes en ligne droite à Mercedes, référence du plateau. Mais le scénario a ensuite pris une tournure totalement inattendue, étonnant même les pilotes, lorsque Lewis Hamilton a décroché une pole surprise vendredi pour la course sprint.

Même si la victoire est finalement revenue au leader du championnat, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton a tout de même signé une prestation solide avec une deuxième place le samedi, avant de terminer troisième dimanche, derrière son coéquipier Charles Leclerc, vainqueur du Grand Prix.

Leclerc a profité d'un excellent premier relais, dépassant le poleman Antonelli dès le premier tour avant de creuser un écart de dix secondes sur Lewis Hamilton, handicapé par une modification apportée à ses réglages avant le départ.

"Charles a fait un excellent travail et toute la magie que j'avais vendredi a simplement disparu au fil du week-end", a déclaré le septuple champion du monde.

"Au niveau de l'équilibre de la voiture, j'ai remarqué que Charles avait, je pense, ajouté de l'appui par rapport aux qualifications. De notre côté, avec les réglages de différentiel que nous avions, la voiture était très survireuse. J'ai donc retiré de l'appui, mais je me suis retrouvé avec un énorme sous-virage en début de course."

Alors que Charles Leclerc avait donc augmenté l'appui sur le train avant, Lewis Hamilton a fait le choix inverse afin de retrouver de la stabilité à l'arrière, en réduisant l'appui à l'avant pour calmer le comportement du train arrière.

"Il me manquait énormément d'avant. Nous avons vraiment sous-estimé le niveau d'appui nécessaire à l'avant avec l'aileron. C'est une erreur qui est autant la mienne que celle des ingénieurs."

Lors du premier relais, le Britannique a eu beaucoup de mal à faire tourner sa monoplace, non seulement dans les virages lents comme Village et The Loop, où une forte rotation est nécessaire, mais aussi dans les courbes rapides comme Stowe et Copse.

Et pour Lewis Hamilton, perdre du temps dans Copse entraînait un effet boule de neige, puisque ce virage précède la séquence Maggots-Becketts-Chapel. Un sous-virage trop important dans cette portion ne fait qu'accentuer les contraintes sur les pneus, au point que Lewis Hamilton a même cru, à un moment, voir apparaître du graining.

Hamilton a souffert face à Leclerc dans le premier relais à Silverstone. Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

C'est précisément un phénomène que Pirelli, manufacturier unique de la Formule 1, avait mis en évidence après avoir analysé les données des longs relais effectués lors des essais libres de vendredi et du sprint de samedi.

"Nous avons constaté que le sous-virage sollicite en réalité beaucoup trop le train avant", a expliqué le responsable de Pirelli Motorsport, Dario Maraffuschi. "Il ne génère pas davantage de température, mais il augmente le risque d'usure. Du point de vue du pneu, je pense donc que cela ne vaut pas la peine d'opter pour un réglage orienté vers le sous-virage."

Lewis Hamilton a ensuite tenté de rééquilibrer sa monoplace en travaillant avec ses ingénieurs sur les réglages accessibles depuis le volant, en modifiant le différentiel et le frein moteur, ainsi que sa façon d'aborder certains virages. Le Britannique est parvenu à limiter les dégâts, au point que ses chronos se sont progressivement rapprochés de ceux de Charles Leclerc.

"Je n'arrivais même pas à faire tourner la voiture jusqu'au milieu du premier relais, lorsque je suis parvenu à améliorer un peu les choses grâce à quelques changements sur le différentiel. Mais à ce moment-là, l'écart était déjà énorme. Ensuite, il y a eu les cinq secondes de pénalité lors de l'arrêt aux stands, et à partir de là, les problèmes se sont enchaînés."