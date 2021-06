Verstappen ne s'attendait pas à une victoire si facile

"Nous avons un pilote néerlandais qui vole. Il ne conduit pas, il vole." Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull, ne tarissait pas d'éloges sur Max Verstappen à l'issue d'un Grand Prix de Styrie où le Néerlandais a remporté la 14e victoire de sa carrière, qu'il considère comme sa meilleure de la saison.

Ce n'est rien de surprenant : Verstappen avait signé la pole position avec une saine avance de deux dixièmes, puis a passé toute la course en tête avec un écart progressivement creusé à 18 secondes sur son rival Lewis Hamilton. En somme, le pilote Red Bull était intouchable sur la piste éponyme.

"C'est très positif", se félicite Verstappen sur F1 TV. "Je suis évidemment très content. Je ne m'attendais pas non plus à ce que ça se passe comme ça aujourd'hui, à vrai dire. Clairement, nous avons très bien géré nos pneus lors de cette course, j'en suis très satisfait. Lors du second relais en pneus durs, le rythme était bon et constant – rien de fou, mais nous avons vraiment bien géré nos pneus jusqu'à la fin."

Les communications radio ont toutefois mis en exergue un problème avec le frein lors de la course. Or, il ne s'agissait manifestement de rien de grave. "La pédale descendait un peu trop entre les virages 9 et 10, au freinage, et remontait après le virage 10", détaille Verstappen. "Nous allons étudier ça. Mais c'est arrivé deux fois, je crois."

Reste à savoir s'il sera possible de réitérer cette performance le week-end prochain sur le même circuit, au Grand Prix d'Autriche, avec des composés pneumatiques un cran plus tendres. "Bien sûr, cela ne va pas être complètement pareil, car les gens vont apprendre de ce qu'ils n'ont pas bien fait ce week-end, et nous allons faire pareil évidemment", répond Verstappen avec prudence. "Nous avons réalisé une course très positive, mais il y a toutes ces choses que nous pouvons mieux faire. Je m'attends vraiment à ce que ce soit plus serré, car d'habitude quand on fait un autre week-end [sur le même circuit], tout le monde est plus proche automatiquement."

Le podium échappe à Pérez de justesse

Sergio Pérez, quant à lui, a vu le podium lui échapper. Le Mexicain occupait la troisième place avant la salve d'arrêts aux stands, lors de laquelle une roue arrière gauche récalcitrante a causé un arrêt de 4,8 secondes pour sa Red Bull. Valtteri Bottas n'avait plus qu'à concrétiser en changeant de pneus au tour suivant pour lui damer le pion. Par la suite, Pérez était à une seconde et demie de Bottas lorsqu'il a décidé de rentrer au stand une deuxième fois à 17 tours du but, après quoi il avait plus de 20 secondes à rattraper. Le pari a failli être gagnant : il était à une demi-seconde de la Mercedes sous le drapeau à damier.

Ce deuxième arrêt était-il judicieux ? "Oui, je pense que c'était la bonne chose à faire", assure Pérez. "Nous le rattrapions mais nos pneus avaient un âge très similaire. C'est bien que nous ayons essayé, mais malheureusement le trafic m'a un peu gêné. Il ne nous manquait qu'une demi-seconde à la fin. C'est assez dommage."

De manière un peu contradictoire, le pilote Red Bull reconnaît avoir lui-même bénéficié en rentrant au stand du fait que Bottas devait prendre un tour au peloton : "Il y avait beaucoup de retardataires, donc nous avons pu réduire l'écart très vite, mais malheureusement cela n'a pas payé autant que nous l'espérions."

"Malheureusement nous avons eu un arrêt lent aujourd'hui. Les mécanos ont été incroyables toute l'année avec les meilleurs arrêts, mais aujourd'hui cela a malheureusement été très coûteux. Mais nous sommes une équipe et nous reviendrons plus forts."

Au championnat des pilotes, Verstappen compte désormais 18 points d'avance sur Hamilton, tandis que Pérez, troisième, a maintenant dix longueurs de marge sur Norris.