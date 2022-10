McLaren pense qu'Alpine ne lui fera pas de fleur pour Piastri

Charger le lecteur audio

Oscar Piastri va probablement devoir patienter avant de découvrir sa nouvelle écurie. L'Australien, qui fait partie des jeunes loups les plus prometteurs de sa génération en ayant été titré coup sur coup en Formule Renault Eurocup, en FIA F3 et en F2, a décidé de rejoindre McLaren pour ses débuts dans l'élite en 2023, insatisfait que les portes de l'équipe Alpine ne s'ouvrent pas à lui ; la structure franco-anglaise souhaitait le placer chez Williams.

Alpine a tenté d'empêcher son protégé de partir chez McLaren ou d'obtenir une compensation financière, mais le Conseil de reconnaissance des contrats de la FIA a tranché en sa défaveur, puisque Piastri n'avait pas de contrat valide avec Enstone pour 2023. Il va donc prendre la direction de Woking, mais quand ? Les deux parties ont ensuite négocié pour répondre à cette question, Alpine ayant logiquement mis un terme à son conséquent programme d'essais privés avec son poulain.

Cependant, lorsqu'il lui est demandé si la signature de Pierre Gasly chez Alpine pour 2023 pourrait contribuer à ce que Piastri soit libéré plus tôt, Andreas Seidl, directeur de l'écurie McLaren, n'est pas optimiste : "Je ne crois pas que ça change grand-chose. Si je ne m'abuse, ils prévoient de maintenir leur programme avec Oscar jusqu'à la fin de la saison. Par conséquent, il n'y a pas de nouvelles."

En effet, Piastri continue de mener un précieux travail sur le simulateur Alpine lors des week-ends de Grand Prix. McLaren a longtemps temporisé avant de mettre des rookies en piste, ce qu'impose la nouvelle réglementation, et va finalement aligner Álex Palou et Pato O'Ward sur une séance d'essais libres chacun.

Du côté d'Alpine, il paraît peu probable que Piastri soit mis à contribution et Jack Doohan, actuel fer de lance de l'Alpine Academy, pourrait en profiter, lui qui est actuellement quatrième du championnat de F2. Cependant, le temps presse et les opportunités se raréfient : Austin et Mexico ne sont pas idéaux puisque des tests de pneumatiques seront menés en EL2, tandis qu'Interlagos est un week-end de sprint avec une seule séance d'essais en qualifications. La F2 sera présente à Abu Dhabi, où Doohan vivra un week-end crucial, notamment au niveau des points de Super Licence : il peut mathématiquement finir entre la deuxième et la douzième place du championnat.

"La priorité immédiate de Jack doit être de remporter le championnat de F2 l'an prochain", assure Otmar Szafnauer, directeur d'Alpine F1 Team. "Nous le soutiendrons dans ce processus, nous l'aiderons sur cette voie et nous lui donnerons aussi du temps de piste afin de le préparer pour la Formule 1. Mais oui, nous allons commencer à étudier ça, maintenant que nous avons passé ce cap [la confirmation de Gasly, ndlr]."

Une alternative pour Abu Dhabi, s'il était jugé préférable de laisser Doohan se concentrer sur la F2, serait de faire rouler Victor Martins, nouveau champion de FIA F3, mais le Français n'a pas encore d'expérience au volant d'une F1, ce qui serait probablement préférable au préalable afin de tirer le meilleur d'une séance d'essais libres.

Propos recueillis par Adam Cooper