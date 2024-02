McLaren n'a pas encore finalisé trois projets de développement

Il y a un an, McLaren abordait la campagne 2023 avec une grande prudence, en prévenant d'entrée que sa MCL60 ne répondait pas aux attentes et que l'équipe planchait déjà sur de grosses évolutions pour la mi-saison. L'objectif a finalement été atteint, les progrès apportés à la monoplace ayant souvent fait de McLaren la deuxième force du plateau dans la dernière partie de l'année. Dans une moindre mesure, l'équipe anglaise pourrait vivre la même situation cette année.

Andrea Stella a confié que McLaren s'était fixé "trois objectifs principaux" dans la conception de la MCL38, sans parvenir à les achever. "L'un était d'améliorer l'efficacité aérodynamique, le second d'améliorer l'adhérence mécanique et le troisième d'améliorer l'interaction avec les pneus", a expliqué le patron de l'équipe. "Je ne donnerai aucune proportion mais je dirais que nous avons réussi à progresser dans ces trois domaines, même si vous voyons qu'il y a le potentiel pour des progrès supplémentaires dans chacun des trois."

Lors de la présentation, Stella a en effet évoqué une "voiture de lancement", ce qui signifie que McLaren abordera le GP de Bahreïn sans certaines nouveautés : "Nous avons lancé quelques projets qui avaient du potentiel mais nous n'avons tout simplement pas pu les finaliser à temps sur la voiture pour le lancement, donc ils devraient devenir des nouveautés pour la première partie de la saison."

Pour Stella, McLaren n'est pas véritablement en retard dans son développement et ces évolutions pourront s'intégrer sans difficulté à la monoplace quand elles seront disponibles : "Je ne dirais pas que les innovations ne sont pas prêtes, je dirais que c'est plus que certains projets de développement ne sont pas prêts".

La McLaren MCL38

"Quand on se lance dans des projets de développement, on les veut évidemment le plus vite possible mais la voiture est totalement conçue pour que ces projets arrivent dans un second temps. Quand ils seront disponibles, il n'y aura aucune restriction en matière de conception, donc c'est juste une question de temps pour que ces projets arrivent à maturité, puis qu'ils soient prêts à être lancés."

En 2023, les progrès de McLaren étaient d'autant plus spectaculaires qu'ils ont été réalisés dans le cadre du plafonnement budgétaire, qui oblige les équipes à viser juste avec chaque évolution. Andrea Stella espère que ses troupes sauront se montrer aussi efficaces cette année.

"Quand nous mettrons la voiture en piste, nous verrons si vous pourrons confirmer que sur le plan du développement, nous avons des progrès qui, nous l'espérons, confirment la trajectoire prise l'an passée en Autriche et consolidée à Singapour."

"Il y a un budget plafonné et il faut donc planifier ces nouveautés avec attention parce qu'on pourrait être limités par le budget, plus que par le développement. Nous allons tout donner dans le développement et quand les pièces ou les projets seront matures, nous appuierons sur le bouton et nous lancerons ces pièces en piste. À un stade, nous verrons si nous serons limités par le budget ou par les idées et le développement."

Avec Matt Kew