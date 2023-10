McLaren recrute le champion F3 dans son programme junior

Titré à Monza en F3 avant les deux dernières courses de la saison, le Brésilien Gabriel Bortoleto rejoint les rangs de McLaren pour garnir son programme de jeunes pilotes.

Officiellement dénommé "McLaren Driver Development", il a été officiellement lancé sous cette forme en avril dans le but de soutenir la carrière de pilotes junior dans diverses catégories, à commencer par le karting, afin de faciliter leur arrivée jusqu'à la Formule 1.

Pour Bortoleto, ce soutien arrive sur le tard dans l'échelle des disciplines, quelques semaines après la conquête de son titre en FIA F3. Auparavant, il avait débuté en monoplace en F4 Italie en 2020, avant d'aller en FRECA les deux saisons suivantes ; des campagnes au cours desquelles il n'avait pas vraiment été étincelant, ne parvenant jamais à se hisser, au classement final, dans le top 4.

Son arrivée chez Trident et la forme affichée tout au long de la saison 2023 lui ont permis de devenir le premier pilote ne roulant pas chez ART ou chez Prema a être titré dans le championnat depuis 2014. Sans affiliation à la moindre écurie en F1 jusqu'ici, il était toutefois membre du pool de jeunes pilotes coachés par Fernando Alonso, au sein du programme A14.

Il va travailler sous la supervision d'Emmanuele Pirro, ancien pilote de F1 et vainqueur des 24 Heures du Mans. Il rejoint chez McLaren le pilote d'IndyCar Pato O'Ward, le réserviste 2024 en F1 Ryo Hirakawa ainsi que Ugo Ugochukwu.

"Je suis très heureux de rejoindre le programme de développement des pilotes de McLaren. Je suis reconnaissant envers McLaren et Emanuele de me donner cette opportunité", a déclaré Bortoleto. "J'ai déjà visité le MTC [McLaren Technology Centre] et rencontré l'équipe, ce qui a été une expérience très agréable. Je suis impatient de continuer à travailler sur mon développement aux côtés d'une équipe formidable."

Dans le même temps, l'équipe de Woking a indiqué avoir signé une option d'un an sur Brando Badoer, pilote F4 Italie et fils de l'ancien pilote de F1 Luca Badoer, afin de l'évaluer et de l'intégrer au programme si jamais cette évaluation est positive.

