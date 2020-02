La Mercedes "a l'air rapide", et ce n'est que le début

On ne le dira jamais assez, il est difficile de tirer des conclusions des essais hivernaux, en particulier de la première journée. Mais s'il y en avait une à tirer de ce mercredi, ce serait que Mercedes paraît imperturbable. La nouvelle W11 a parcouru 173 tours aux mains de Valtteri Bottas (79 boucles) puis Lewis Hamilton (94), avec au programme la collecte de données aérodynamiques quand il faisait froid ce matin, grâce à d'imposants capteurs aérodynamiques, ainsi que des tests de fiabilité.

"Cet après-midi, nous avons travaillé sur les changements de réglages, avec des plus gros changements que l'on n'en ferait en week-end de course quand il s'agit davantage de peaufiner", complète Valtteri Bottas. "En essais, on a l'opportunité de le faire et de voir comment la voiture réagit à ces gros changements. J'ai une très bonne sensation, la voiture a l'air bonne et rapide, mais je suis sûr que nous pouvons la rendre bien plus rapide." Rappelons, bien que ce soit peu significatif, que Mercedes avait aujourd'hui quatre dixièmes d'avance sur son plus proche rival, Racing Point.

Lewis Hamilton, seul pilote à avoir tourné en 1'16 aujourd'hui, se félicite du roulage accumulé : plus de 800 kilomètres. "Parcourir plus de 170 tours pour notre retour en piste montre à quel point tout le monde a travaillé dur cet hiver", souligne le sextuple Champion du monde. "Nous allons prendre les choses pas à pas et obtenir un bon feedback de la voiture. Nous avons beaucoup de données à télécharger et à analyser, et nous devons continuer à travailler dur."

Quant au directeur technique James Allison, il confirme que l'on n'a pas encore vu le plein potentiel de la Mercedes W11. "Nous avons pu valider plusieurs éléments de procédure sur notre liste de choses à faire avant Melbourne et tester une partie des principaux réglages de suspensions. Nous sommes satisfaits qu'en plus de la fiabilité montrée aujourd'hui, les deux pilotes aient fait savoir que la voiture se comportait de manière agréable. Ils la pousseront un peu plus dans ses retranchements lors des prochaines journées d'essais", conclut le Britannique.

