Norris assure que les pilotes continueront de militer en 2022

La Formule 1 a récemment annoncé que sa cérémonie d'avant-course serait revue pour la saison 2022, mettant ainsi fin à la courte période consacrée aux gestes et messages forts. Depuis deux ans, les pilotes de la grille portaient tous des t-shirts avec l'inscription End Racism ["mettez fin au racisme", ndlr] tandis que certains posaient un genou au sol, un geste de solidarité contre le racisme vu dans d'autres disciplines sportives, ou défendaient d'autres causes.

Pour justifier cette décision, Stefano Domenicali, PDG du championnat, a expliqué qu'il souhaitait "passer du geste à l'action" pour un paddock plus inclusif et avec une meilleure diversité, et qu'il était "temps de passer à autre chose et de prendre d'autres mesures".

Bien que la F1 ait assuré que toutes les équipes avaient été informées de l'intention d'abandonner le geste du genou au sol avant que l'annonce ne soit rendue publique, certains pilotes n'ont pas été mis au courant. C'est notamment le cas de Sebastian Vettel, qui a très souvent pris la parole sur des sujets environnementaux et sociaux, notamment au cours du GP de Hongrie 2021 lorsqu'il avait porté un t-shirt arc-en-ciel sur la grille pour protester contre les lois anti-LGBT du pays.

"[La F1] a changé la procédure, ça m'a un peu surpris", a-t-il indiqué à ce sujet. "Je pense que les problèmes auxquels nous nous attaquons ne vont pas disparaître en deux ans. Donc j'ai été un peu surpris. J'espère que nous, les pilotes, trouverons un moyen de nous réunir et de trouver un créneau pour continuer à exprimer les sujets qui sont importants pour nous."

"Peut-être que certains pilotes ne se sentent pas concernés. Mais je pense qu'il y en a qui s'en soucient vraiment et ce serait formidable de se réunir. Mais [la cérémonie] est probablement devenue un peu trop forte et trop individuelle pour le côté commercial de [la F1]."

Sebastian Vettel sur la grille de départ du GP de Hongrie

Parmi les pilotes concernés par ces marques de soutien, Lando Norris a assuré que les acteurs du paddock continueraient à passer des messages devant le monde entier malgré la disparition de la cérémonie consacrée à cela.

"Je ne sais pas quel est notre plan, nous nous réunirons en tant que GPDA [l'association des pilotes, ndlr] avec la Formule 1 lorsque nous nous rapprocherons de la saison et des courses [pour connaître] les plans", a commenté le pilote McLaren. "Nous, pilotes, avons des choses que nous voulons mettre en avant, dont nous voulons parler. Et nous voulons le faire en tant que groupe, en tant que personnes de la TV, chaque jour."

"Je suis sûr que pendant l'hiver, la Formule 1 a pensé à de nouvelles choses et à de nouvelles ou différentes manières de faire de tels gestes, ou s'il y a des messages différents. Je n'en suis pas encore sûr, c'est un peu tôt pour que je dise ce qui va se passer. Mais, bien sûr, je crois que si nous ne [posons plus un genou au sol], c'est parce qu'il y a de bonnes raisons et parce que nous ferons d'autres choses à la place pour mettre en lumière ces sujets et en parler. Nous devrons attendre. Je n'ai rien de plus [à dire] que ça."

L'abandon de ces gestes lors de la cérémonie d'avant-course est l'une des prochaines étapes de l'initiative We Race As One, qui se concentre désormais sur l'action. Ainsi, la F1 continuera de verser des bourses d'études en ingénierie à des étudiants venus de milieux sous-représentés pour quatre années supplémentaires, jusqu'à la fin de l'année 2025. De plus, le championnat poursuivra la diffusion avant la course d'une vidéo We Race As One, dont les logos resteront en place sur les circuits tout au long de la saison 2022.

