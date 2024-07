EL2 - Norris mène un doublé McLaren, Ocon dans le top 10

Plus tôt dans la journée, lors de la première séance d'essais libres, c'est Max Verstappen qui a signé le meilleur temps. Le pilote Red Bull était accompagné d'Oscar Piastri et Alex Albon dans le top trois. Chez Alpine, Esteban Ocon prend part à sa première séance d'essais en Belgique puisqu'il a manqué la première heure de test en raison d'un problème de fuite d'eau sur sa monoplace.

Pour cette seconde séance d'essais libres, les conditions météo sont similaires à celles des EL1 avec un ciel nuageux, plus menaçant qu'en début d'après-midi, et des températures qui ne dépassent pas les 22°C.

Sans roulage jusqu'à présent, Esteban Ocon fait partie des premiers pilotes en piste. Max Verstappen en fait partie également et signe un premier tour rapide en 1'43"456, en pneus mediums, à moins d'un dixième de son chrono en EL1. Lando Norris rejoint le pilote Red Bull à un peu plus d'un dixième, mais en pneus tendres.

Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Après dix minutes de séance, Max Verstappen a amélioré sa propre marque en 1'43''339. Alors qu'en EL1, le Néerlandais avait plus de cinq dixièmes d'avance sur son poursuivant, cette fois, ce sont les cinq premiers pilotes qui se tiennent dans cet écart : Verstappen, Norris, Russell, Sainz, Piastri.

Il faut attendre plus de 20 minutes pour voir Max Verstappen être délogé du haut de la feuille des temps. C'est Carlos Sainz qui vient prendre la place du pilote Red Bull en signant le meilleur temps en 1'43''098. La piste évoluant fortement, Oscar Piastri améliore le chrono de l'Espagnol de plus de six dixièmes en 1'42''475, avant de voir Verstappen se rapprocher à seulement deux millièmes.

Charles Leclerc est ensuite remonté au troisième rang, à plus de trois dixièmes de Piastri, avant de voir Norris prendre la première place en 1'42"260. Alors que les trois premiers se tenaient en moins de trois dixièmes, les Ferrari étaient les seules monoplaces encore sous la seconde de Norris, George Russell étant le premier pilote au-delà de la seconde, à la sixième place. Dans le même temps, Ocon, en manque de roulage, remontait à la septième position alors que son coéquipier Pierre Gasly pointait au 15e rang.

Jusqu'au drapeau à damier, le rythme n'augmentera pas et le classement ne bougera pas, Lando Norris terminant la séance en haut de la feuille des temps. Le Britannique mène un doublé McLaren avec Oscar Piastri à la deuxième position. Max Verstappen complète un top trois qui se dessine pour le reste du week-end, même si le Néerlandais sera pénalisé de dix places sur la grille de départ dimanche.

GP de Belgique - Essais Libres 2